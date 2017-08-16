Твіт колишнього президента США Барака Обами після заворушень у місті Шарлотсвіллі у штаті Вірджинія став найпопулярнішим в історії мікроблога. У публікації Обама процитував Нельсона Манделу – першого темношкірого президента Південноафриканської республіки. Пост Обами вподобали майже три мільйони разів.

«Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини через колір шкіри, походження або релігію», – написав колишній президент США.

12 серпня у Шарлотсвіллі сталися сутички між ультраправими і їхніми противниками. Під час заворушень на демонстрантів проти расизму на великій швидкості в’їхав автомобіль. Загинула одна жінка, близько двох десятків були поранені.

Президент США Дональд Трамп 14 серпня виступив із засудженням расизму після сутичок у Шарлотсвіллі. «Расизм – це зло, а ті, хто вдається до насильства в його ім’я, – злочинці і головорізи», – заявив він. За словами Трампа, «Ку-клукс-клан», неонацисти і білі расисти «несумісні з усім, що дороге нам як американцям». Після самих сутичок, що сталися в суботу, президент уже засуджував насильство, але тоді він не засудив екстремістських поглядів, що спричинили його, і це викликало різку критику на адресу Трампа.