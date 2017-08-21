Україна відкрита для бізнесу (світова преса)

Часопис Великої Британії The Daily Telegraph пише про складний шлях, який пройшла Україна з часу Революції гідності, і про те, що ще залишилось здійснити на шляху реформ. Французький тижневик Le Point приділяє увагу долі хворих та людей похилого віку, які перебувають у зоні конфлікту на сході України. Британське періодичне видання Independent пише про завершення процесу демонтажу пам’ятників радянської доби в Україні, принаймні на контрольованих центральною владою у Києві територіях.

Британський часопис The Daily Telegraph містить матеріал «Дим розвіюється, тоді як Україна витягує себе з прірви». Газета пише, що реформи в Україні постають єдиним шляхом просування вперед за умов війни на сході країни, колапсу національної валюти та стрімкого стрибка інфляції. Британське видання пише, що по тому, як українська економіка зазнала чи не 10-відсоткового падіння у 2015 році, нині, як виглядає, ситуація змінюється. Цього року, зокрема, передбачається 2-відсоткове зростання. Інфляція, яка сягнула майже 50 відсотків у 2015 році, має становити лише 5 відсотків на кінець десятиліття.

Тим часом, як пише газета, центр Києва – майдан Незалежності постає доволі іншим місцем, порівняно з тим, коли він був у щоденних випусках новин під час Революції гідності понад три роки тому. Українська влада готується відзначити 26-річчя Незалежності, а групи хоробрих демонстрантів, що жбурляли «коктейлі Молотова» у тодішню міліцію, змінилися на строкаті групи туристів, які фотографуються на тлі надпису «Я люблю Київ». Тим часом влада веде процес очищення, у якому помітне місце посідає Національний банк. НБУ залучив команду зі сотні слідчих, щоб провести розслідування діяльності комерційних банків. Для власників цих банків, як пише газета, постало питання «платити або тікати». Коли хабарі і погрози не спрацьовували, багато хто з них утекли за кордон. Віталій Ваврищук, директор департаменту фінансової стабільності НБУ висловив щире здивування тим, що викрили слідчі у цьому процесі.

«Що мене найбільше шокувало – це те, що нормальною практикою для українських комерційних банків було надання позик підставним компаніям», – зазначив Віталій Ваврищук.

The Daily Telegraph пише, що Україна відкрита для ведення бізнесу. Принаймні таким було послання для зовнішніх партнерів після того, як ЄС надав громадянам України право на безвізові подорожі до країн Шенґенської угоди. Угода про асоціацію України з Європейським союзом також має на меті викарбувати сильніші зв’язки між Україною та ЄС, тоді як Україна дедалі стрімкіше віддаляється від Росії. Втім, як підсумовує газета, корупція та кумівство і надалі залишаються в Україні, де маленька група людей керує великим населенням. Корупція в Україні вирує на значно вищому рівні, аніж в інших державах Центральної та Східної Європи. Водночас, як завершує видання, ситуація в Україні покращується. Як прогнозують фахівці Міжнародного валютного фонду, зменшення рівня корупції в Україні допоможе підняти ВВП на 0,85%, а також привабити закордонні інвестиції, потрібні для підвищення рівня життя населення України.

«Кінцева версія статті з Києва. Прекрасне місто, неймовірні історії – але Україна ще має пройти довгий шлях»

Французький суспільно-політичний тижневик Le Point публікує статтю «На українському фронті подвійний біль для тих, хто потребує догляду». Видання приділяє увагу долі хворих, інвалідів та людей похилого віку, які перебувають у зоні конфлікту на сході України. Тижневик з посиланням на моніторингову групу Національний превентивний механізм повідомляє, що у районі бойових дій на Донбасі залишилось до 50 установ для людей похилого віку або стаціонарних пацієнтів. При цьому йдеться про обидві сторони від лінії розмежування: контрольовану українським військом та окупованому проросійськими бойовиками, яких підтримує Москва.

«Ці люди там як заручники. Вони не лише не можуть самі залишити ці установи, вони також не можуть залишити і саму зону конфлікту», – каже Тетяна Печончик, яка є в моніторинговій групі Національного превентивного механізму, голова правління Центру інформації про права людини.

Печончик додає, що на територіях, які перебувають під контролем проросійських бойовиків, ситуація з подібними установами та людьми, які там перебувають, ще й погіршується тим, що існує проблема з постачанням медикаментів та певних продуктів. На додаток, люди похилого віку та хворі по обидва боки лінії розмежування постають чи не перед щоденним ризиком обстрілів та збройних сутичок, які з регулярністю виникають у регіоні, попри підписані Мінські угоди. Але, попри ризик стати жертвою мінометного чи ракетного обстрілу, хворі і немічні люди, як пише видання, змушені залишатися у зоні конфлікту, бо ж вони залежать від своїх родичів, які хоча б у якийсь спосіб за ними доглядають. Але водночас ті родичі, як пояснює французький тижневик, не хочуть забирати до себе старих і кволих, відтак єдиним притулком для них і залишаються ті установи, у яких вони перебувають.

«Ми не змушуємо нікого тут залишатися, проте ми просто не можемо нікуди відправити наших пацієнтів», – каже головний лікар санаторію для хворих на туберкульоз у селі Гостре Валентина Кожевник.

Іншою проблемою, як завершує французьке видання, є те, що ті, хто перебуває у подібних установах, часто мають документи, чинність яких вийшла, і з ними просто не дозволять перетнути контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду, які розташовані між територіями, які контролюють обидві сторони конфлікту.

«На українському фронті подвійний біль для тих, хто потребує догляду»

Британський часопис Independent друкує статтю «Україна демонтувала всі 1320 пам’ятники Леніну». У підзаголовку додається, що монументи більшовицькому лідерові були демонтовані у кожному населеному пункті України, який контролює київська влада. Видання пише, що цілий цей «ленінопад» став наслідком курсу українського керівництва на те, аби позбутися символів радянського панування в Україні. Основного поштовху цей процес набув, за словами британського періодичного видання, яке посилається на українські владні джерела, після повалення проросійського президента Віктора Януковича 3 роки тому.

Independent зазначає, що антирадянська ініціатива українського керівництва, яка також наказала перейменувати вулиці у містах і селах, набула сили закону, коли його підписав президент Петро Порошенко у травні 2015 року. Газета повідомляє, що багато місцевостей та вулиць в українських населених пунктах було перейменовано на честь українських національних героїв, тоді як, скажімо, вулицю Леніна в одному закарпатському селі перейменували на вулицю Джона Леннона, у такий спосіб увіковічнивши в Україні ім’я одного з членів легендарної британської групи The Beatles. Часопис додає з посиланням на директора Інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, що в Україні врешті було демонтовано кожен пам’ятник Леніну разом зі ще 1069 радянськими монументами. Британське видання завершує, зазначаючи, що, втім, попри цю політику українського керівництва, пам’ятки комуністичного панування в Україні і надалі зберігаються у східних частинах України, які контролюються підтримуваними Кремлем проросійськими бойовиками.

«Гарні новини з України»