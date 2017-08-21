Майже 4 мільйони жителів Сходу України позбавлені адекватної медичної допомоги – ВООЗ

На Сході України майже вичерпані ресурси і скорочується масштаби гуманітарного фінансування, повідомив у п’ятницю, 18 серпня, Центр новин ООН, посилаючись на Всесвітню організацію охорони здоров’я.

За даними організації, з початку конфлікту на Донбасі під обстріли потрапляли 160 медичних установ з обох боків лінії розмежування, 130 з них або частково, або повністю припинили роботу, а керівники понад 400 лікарень заявляють про те, що їм не вистачає медикаментів.

Між тим, наголошують у ВООЗ, йдеться про медичну допомогу для 3,8 жителів регіону.

«Мільйони людей у центрі Європи залишились без медичної допомоги. У сотнях медичних установ немає обладнання і ліків. Медичні працівники живуть у страху, боячись потрапити під артилерійський обстріл, багато хто покинув країну», – заявляє Недрет Еміроглу, директор підрозділу з інфекційних захворювань Європейського бюро ВООЗ.

Організація закликала міжнародну спільноту надати українцям необхідну підтримку.

Міністерство охорони здоров’я України жодних офіційних заяв у відповідь не оприлюднювало.