Стан здоров’я засудженого у Криму українського активіста Балуха постійно погіршується – Скрипник

Стан здоров'я українського активіста Володимира Балуха, якого засудили в Криму, постійно погіршується, заявила на прес-конференції у Києві 9 серпня керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, повідомляють «Крим.Реалії».

За словами правозахисниці, Балухові потрібна медична допомога, але він не отримує її, як і інші політв'язні, які перебувають у «страшних умовах» в СІЗО анексованого Криму.

Ольга Скрипник додала, що Володимир Балух та його близькі, дружина і мати, потребують підтримки.

«Найбільш морально вбиває його (Володимира Балуха – ред.) те, що він не може бути поруч зі своєю мамою, яка потребує опіки, яка дуже сумує за своїм сином. Колись вона втратила чоловіка через Радянський Союз, а тепер Росія забирає у неї сина, і це великий біль для Володимира Балуха», – сказала Скрипник.

Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів, визнавши його винним у зберіганні боєприпасів.

Після цього Міністерство закордонних справ України заявило, що вимагає від російської сторони негайно скасувати згадане «антигуманне і безпідставне» судове рішення. А українська прокуратура Криму заявила, що збирає докази фабрикування справи Володимира Балуха.

ФСБ затримала Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з’явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району анексованого Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники, в свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18» і прапор України, який був на подвір’ї його будинку.