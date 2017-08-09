Прокуратура АРК: один із представників обвинувачення у справі Балуха підозрюється у державній зраді за іншим епізодом

Українська прокуратура Криму збирає докази щодо фабрикування справи активіста Володимира Балуха і встановила особи всіх людей, які причетні до цього, заявив на брифінгу в Києві представник відомства Олександр Даракчі.

«Я вважаю, що найближчим часом їхнім діям буде надана певна правова оцінка. Більше того, можу зазначити, що попередньо одному з прокурорів, який підтримував державне обвинувачення стосовно Балуха, за іншим епізодом вже оголошено про підозру у державній зраді та розпочато спеціальне досудове розслідування. Я вважаю, що стосовно цього ж прокурора буде «довмінено» підозру щодо дій стосовно Балуха», – зазначив він.

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що вимагає від російської сторони негайно скасувати згадане «антигуманне і безпідставне» судове рішення.

Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активістові Володимиру Балухові – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів, – визнавши його винним у зберіганні боєприпасів.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники ФСБ з’явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району анексованого Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники, в свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18» і прапор України, який був на подвір’ї його будинку.