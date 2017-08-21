Американське вугілля для України: економіка і геополітика

Вугілля зі США, перше судно з яким до кінця серпня вирушить до України, поліпшить енергетичну безпеку держави, замінивши нестабільні поставки антрациту з окупованих територій та з Росії, про це говорять і українські урядовці, і частина експертів, і самі американські постачальники. Утім, у експертному середовищі досить поширеною є думка про те, що вугілля зі США є досить дорогим для України, а тому воно може вплинути на вартість електроенергії у державі та на прибутки українських шахт. Між тим на Трипільській ТЕС біля Києва, якій призначене законтрактоване вугілля зі Сполучених Штатів, стверджують, що такі поставки означають відновлення роботи електростанції та поліпшення її фінансових показників.

Низка компаній штату Пенсильванія (США) долучилися до виконання контракту на поставку вугілля для України. Перша поставка вийде з порту Балтимор в Україну до кінця цього місяця, повідомив Українській службі «Голосу Америки» представник компанії XCoal Тед О'Браян.

Зокрема, доставку вугілля з Пенсильванії до порту та забезпечення вагонів для перевезення антрациту взяла на себе залізнична компанія Reading & Northern (RBMN). Всього йдеться про близько 700 тисяч тонн вугілля для Трипільської ТЕС в Україні до кінця року, і половина цього обсягу надійде з шахт, які обслуговує компанія Reading & Northern, йдеться в заяві компанії для преси.

Ця угода є першим в історії випадком, коли енергетичне вугілля зі США постачатиметься до України

Напередодні президент компанії Xcoal Energy & Resources (США) Ерні Трешер, наголосив в інтерв’ю для Радіо Свобода, що постачання вугілля з Пенсильванії на Трипільську ТЕС під Києвом принесе користь і українській енергетиці, і вугільній галузі США. «Xcoal є найбільшим експортером вугілля зі Сполучених Штатів, і ми постачатимемо вугілля для використання на електростанціях компанії «Центренерго» в Україні. Ця угода є першим в історії випадком, коли енергетичне вугілля зі США постачатиметься до України. Рішення «Центренерго» купувати вугілля американського походження забезпечить споживачам тепла та електроенергії конкурентоздатний і надійний ресурс», – наголосив керівник компанії.

Ерні Трешер анонсує, що потік вугілля до України за потреби може зрости, причому наступними покупцями можуть стати і недержавні енергогенеруючі компанії.

«На мою думку, щойно всі зрозуміють, що вугілля хорошої якості, та про нього більше дізнаються, тоді ним зацікавляться і приватні компанії. Для нас дуже важливо, щоб цей, перший контракт відбувся дуже гладко, щоби ми могли розширити свою діяльність і на приватний сектор також».

Тим часом у компанії ДТЕК, яка володіє більшістю українських ТЕС, звітують, що частину антрациту купують у Південноафриканській Республіці, де він дещо дешевший, ніж наразі законтрактовано в угоді між американською Xcoal Energy & Resources та українською державною компанією «Центренерго».

Зі свого боку в «Центренерго» наголошують, що заявлена ціна у 113 доларів за тонну антрациту чинна для першого судна, яке прибуде до України у вересні, тоді як наступні поставки, найімовірніше, будуть дешевшими.

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Наталія Бойко називає реалізацію українсько-американського вугільного контракту диверсифікацією постачання енергоносіїв та зміцненням енергетичної безпеки України.

«Заходи Міністерства енергетики та вугільної промисловості чітко спрямовані на реалізацію проектів із заміщення антрациту, паралельно на цьому етапі надважливим є диверсифікація поставок. США – це надважливий стратегічний партнер України і наша співпраця сприяє зміцненню енергетичної безпеки», – написала Наталія Бойко днями у Facebook.

У Міненерго прогнозують, що упродовж 2018 року Україна законтрактує близько 2 мільйонів тонн американського вугілля.

Законтрактовані цьогоріч Україною 700 тисяч тонн – це приблизно 10% річного видобутку антрациту в Пенсильванії. Однак американські шахтарі планують наростити свою продуктивність, враховуючи українські плани збільшити закупівлі їхньої продукції.

Вугілля зі США штучно стримує розвиток вугільної галузі України – профспілковець

Проте частина українських експертів побачили у вугіллі з Пенсильванії певні негативні моменти. Так, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець називає це вугілля надто дорогим, порівняно з українським, а також стверджує, що американські поставки стримують розвиток української вугільної галузі.

«Це відобразиться на тарифах, на вартості продуктів та товарів першої необхідності. 113 доларів за тонну плюс доставка – це вдвічі дорожче за українське вугілля (газової групи). Отже, штучно стримується розвиток вугільної галузі України», – стверджує профспілковець.

Директор українського Центру досліджень енергетики Олександр Харченко переконаний, що американське вугілля може стати елементом енергетичної безпеки України, однак він вказує на підводні камені цієї вугільної угоди.

«Диверсифікація – це стратегічно правильно, причому США можуть бути одним із постачальників. Але це має бути зроблено розумно. Судячи з повідомлень у медіа, наразі це не є розумно. В ситуації, коли Україна декларує відмову від антрациту, купувати його за найвищою американською ціною – це дивно», – стверджує експерт. На його думку, Україні варто було наполягати на нижчій ціні американського вугілля.

Статистика останнього року свідчить, що США продають різні типи енергетичного вугілля за цінами, які дуже різняться. Наприклад, певні сорти американського «чорного золота» продаються до Туреччини та Польщі за 162-170 доларів за тонну. Найдешевше вугілля зі США отримує Португалія – від 32 доларів за тонну, повідомляє «Голос Америки».

Експерт із енергетичної безпеки Олена Павленко, зі свого боку, наголошує, що 113 доларів за тонну вугілля з Пенсильванії – адекватна плата за енергетичну безпеку України.

113 доларів за тонну– це ціна після розгрузки в українському порту. Так, це досить висока ціна. Але ми платимо за енергонезалежність, яка є вкрай важливою в умовах війни

«Угода України та США щодо антрациту – це взаємовигідна ситуативна співпраця. Для Сполучених Штатів – це відновлення вугільного сектору, збільшення робочих місць. Україна ж має одразу дві перемоги. Перша: угода є чистою, немає ніяких непрозорих посередників чи прокладок, які були у попередніх угодах з імпорту вугілля. Тобто, це зрозумілі ціни та відсутність корупційних ризиків. Друге: диверсифікація дає змогу відмовлятися від вугілля з ОРДЛО і Росії. При цьому Україна поступово зменшує споживання антрациту. 113 доларів за тонну– це ціна після розгрузки в українському порту. Так, це досить висока ціна. Але ми платимо за енергонезалежність, яка є вкрай важливою в умовах війни».

Тим часом на Трипільській ТЕС під Києвом, яку зупинили через відсутність антрациту, готуються відновити роботу за рахунок американського вугілля. Стабільне надходження палива та такою ціною означатиме ефективну роботу станції, збільшення її доходів, а також появу гарячої води та вирішення соціальних проблем у місті Українка, де розташована ТЕС, визнає директор підприємства Петро Кравець.

Зі свого боку, шеф-редактор Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе припускає, що постачання американського вугілля та американської зброї до України є частинами одного пакету домовленостей Києва та Вашингтона.

Українські приватні та державні компанії вивчали можливість постачання вугілля зі США із 2014 року, від початку російської збройної агресії на сході України. Однак перша угода про постачання американського енергетичного вугілля з’явилася лише у 2017 року, після початку президентства Дональда Трампа у США та після початку урядової транспортної блокади окупованих територій Донбасу, звідки донедавна українська енергетика отримувала більшість вугілля антрацитової групи.

Під час виборчих перегонів Трамп, зокрема, обіцяв відродження вугільної галузі США.