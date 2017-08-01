Гроші України підтримали американських шахтарів і транспортників – міністр економіки США про постачання вугілля до України

Постачання вугілля із США до України призведе до зростання американської економіки, бо підтримає робочі місця в вугільній та транспортній промисловості. Про це йдеться в офіційній заяві міністра енергетики США Ріка Перрі з приводу початку імпорту до України вугілля із США.

Вугілля з Америки до України постачатиме компанія «Центренерго». До кінця року до України мають переправити 700 тисяч тонн.

Міністри економіки і міністр торгівлі США, Рік Перрі та Вілбур Росс, відповідно, привітали заяву про постачання американськоо вугілля до України перед опалювальним сезоном.

Київ та значна частина Східної Європи залежали від Росії у потребах щодо опалювання. Тепер все міняється. США можуть запропонувати Україні альтернативу

«У сьогоднішньому мінливому світі геополітичні проблеми можуть призвести до невизначеності у країнах, які не мають доступу до власних природних багатств. Україна це знає, як ніхто інший. Останніми роками, Київ та значна частина Східної Європи залежали від Росії у потребах щодо опалювання. Тепер все міняється. США можуть запропонувати Україні альтернативу, і сьогодні ми з радістю заявляємо, що так і зробимо», – відзначив міністр енергетики США Перрі.

«Вугілля із США стане безпечним та надійним джерелом для «Центренерго» та їх споживачів електрики. Це повідомлення також посилить нашу економіку, бо підтримає робочі місця у вугільній та транспортній промисловостях. Ця адміністрація готова надати доступ до багатих природних ресурсів союзникам та партнерам, таким, як Україна, у майбутньому, щоб сприяти їхній власній енергетичній безпеці через диверсифікацію постачальників та джерел. Подібні партнерства відіграють ключову роль на шляху до домінування у царині енергетики», – заявив Перрі.

Сьогоднішня заява дозволить Україні диверсифікувати джерела енергії перед зимою, дозволить посилити здатність ключового стратегічного партнера протистояти регіональним тискам

«Як і було обіцяно у перебігу виборчої кампанії, президент Трамп щодня вивільняє енергію США. Це принесло колосальний зиск нашим шахтарським громадам, а тепер сприятиме і нашому міжнародному партнеру. Сьогоднішня заява дозволить Україні диверсифікувати джерела енергії перед зимою, дозволить посилити здатність ключового стратегічного партнера протистояти регіональним тискам, які прагнуть підірвати інтереси США. У минулому, Росія намагалась придушити опозицію до власних амбіцій, обмежуючи постачання природного газу західним сусідам», – заявив міністр торгівлі США Вілбур Росс.

«Під керівництвом президента Трампа, я готовий працювати з міністром енергетики Перрі та іншими в індустрії та уряді, щоб надалі розширити американський експорт на підтримку нашої мети гарантувати безпеку нашої країни та жваве економічне зростання», – відзначив міністр торгівлі США Вілбур Росс.