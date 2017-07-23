В Україну прибуло чергове судно з африканським вугіллям

23 липня до причалу морського торгівельного порту «Южний», що в Одеській області, пришвартувалось судно з вугіллям із Південноафриканської Республіки.

Як повідомляє прес-служба державного підприємства, власник вантажу – енергетична компанія ДТЕК. 75 тисяч тонн антрациту планують розвантажити на склад підприємства за 2-3 доби й оперативно відвантажити у вагони для відправки енергетикам на Придніпровську і Криворізьку ТЕС.

Це вже другий за останній час вантаж вугілля з ПАР. Перший прибув в МТП «Южний» наприкінці травня. До кінця цього року на підприємстві планують прийняти ще, як мінімум, шість подібних суден.

У червні 2017 року Кабінет міністрів України продовжив ще на місяць надзвичайні заходи в енергетиці, викликані, зокрема, дефіцитом антрацитового вугілля та впроваджені в лютому поточного року.

Із 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу. Водночас вугілля цієї марки можна імпортувати з ПАР, зі США та з Росії. Нинішні потреби української енергетики забезпечуються саме за рахунок імпорту.