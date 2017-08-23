Московська колонізація: навіщо росіяни скуповують квартири в окупованому Криму

Росіяни скуповують квартири в окупованому Криму. За інформацією російських ЗМІ, найбільшим попитом місцева нерухомість користується у москвичів ‒ вони придбали до 40% реалізованих квартир. Крим активно забудовують: торішні показники вже перевищені в півтора разу. Але загальні обсяги введення в експлуатацію нового житла поки скромні ‒ у низці проектів немає необхідної містобудівної документації.

Директор кримського агентства нерухомості «Мультидом» Наталія Массальська підтверджує, що росіян дуже цікавить кримська нерухомість.

‒ За моїми даними, майже половина покупців ‒ «росіяни з материка», причому не тільки з Москви і Санкт-Петербурга, але і з невеликих міст. Багато з них переїжджають через роботу, на пенсію, в пошуках більш м'якого клімату тощо. Ціни не ростуть, а, навпаки, знижуються на 1-2%. Люди користуються субсидованими програмами з купівлі нерухомості, задіюють материнський капітал ‒ це можна сказати як про кримчан, так і про жителів з регіонів Росії.

Багато з них переїжджають через роботу, на пенсію, в пошуках більш м'якого клімату

Керівник агентства нерухомості «Бест-Крим» Олена Слюсарчук вважає, що підвищити ціни на квартири може завершення кримського «будівництва століття».

‒ Інтерес з боку російських покупців однозначно зріс, пішов попит на іпотеку. Уже зменшилися процентні ставки й початковий внесок. Зростання цін на нерухомість можна чекати, коли буде збудований або перебуватиме на завершальній стадії Кримський міст. Поки що люди хвилюються через це. Окрім того, ціни стримує висока конкуренція. Клієнти, як правило, хочуть квартиру в новобудові з хорошим ремонтом. Це купівля або для постійного проживання, або для інвестицій.

Керівник аналітичного центру «Інком-нерухомість»​ Дмитро Таганов прогнозує, що підвищений попит росіян на квартири в Криму довго не протримається.

‒ Ситуацій, коли новий будинок не добудовується й пайовики залишаються ні з чим, у Росії стає все менше ‒ вже точно не так багато, як десять років тому. До того ж, знизилися ставки іпотеки, і на ринку новобудов попит підскочив у два з гаком рази за останній рік, судячи з кількості угод. В результаті сьогоднішні новобудови стануть більш якісним вторинним житлом кілька років по тому, і це не можна не вітати. З іншого боку, досвід будівництва житла в Сочі перед Олімпіадою показав, що підвищений попит на житло на півдні швидко спадає. У Криму ажіотаж теж швидко закінчиться.

Оригінал матеріалу – на сайті «Крим.Реалії»