В Україні можуть переховуватися сотні бойовиків «Ісламської держави» (світова преса)

Британське новинне агентство Sky News повідомляє про те, що в Україні можуть переховуютися сотні терористів, пов’язаних із так званою «Ісламською державою». Західний економіст Андерс Ослунд у своїй статті для аналітичної групи Project Syndicate розмірковує над слабкими місцями режиму президента Росії Володимира Путіна. Американське видання Miami Herald пише про посилення тиску на Пола Манафорта – колишнього керівника передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа через підозру в його причетності до Кремля.

Британське новинне агентство Sky News повідомляє про те, що в Україні можуть переховуватися сотні бійців-джихадистів так званої «Ісламської держави». Автор статті Джон Спаркс посилається на оцінку «громадських активістів та аналітиків». Він розповідає історію родини із Дагестану, чий син свого часу втік воювати за екстремістське угруповання в Сирії і наразі переховується на півдні України.

Наймолодший син у родині Мурат Нурмагомедов був одружений і жив у достатку, як раптом поїхав на війну в Сирію, залишивши вагітну дружину одну, повідомляє видання.Це шокувало не лише родину Нурмагомедових – у той самий час ще близько 30 жителів дагестанського міста Карата приєдналися до бойовиків на Близькому Сході.

Автор зазначає, що батько Мурата Казім Нурмагомедов не зміг зрозуміти, чому його син вирішив змінити життя таким чином, і поїхав до Сирії «дізнатися правду».Однак переконати його повернутися батьку не вдалося: «Всі вони були переконані, що роблять правильні речі, вони готові померти за Аллаха і джихад. Я бачив це в їхніх очах», – сказав чоловік. Та він не склав рук – з часом йому вдалося переконати Мурата залишити Сирію заради майбутньої дитини. Та повернутися виявилося не так просто, повідомляє видання.

За допомогою батька Мурат втік від бойовиків, та в Росії він уже пребуває в розшуку і вважається терористом. «Я відразу ж буду ув’язнений. У Дагестані спецслужби дуже жорстокі, і є випадки, коли вони вбивали людей або катували їх до смерті», – повідомляє колишній бойовик.

Завдяки поширеним корупційним схемам та можливості купити підроблений паспорт, Мурату вдалося сховатися в Україні, де, за даними спостерігачів, оцінку яких наводить британське виданння, наразі вже можуть переховуватися до півтисячі бойовиків із Сирії та Іраку. Наявність українського паспорта, у свою чергу, дозволяє їм отримати біометричний паспорт нового зразка, за допомогою якого можна поїхати до країн Європи.

Державна міграційна служба України при цьому запевнила Sky News, що після запровадження біометричних паспортів масова нелегальна документація є «майже неможливою».

Шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Ослунд у своїй статті Project Syndicate пише про слабкі місця режиму президента Росії Володимира Путіна.

Система, яку Путін створив у Росії, є неймовірно схожою на ту, яка існувала при царизмі ще до «Великих реформ» 1860 року, йдеться у статті. «Дійсно, сьогодні Путіна часто називають новим царем, бо його влада є необмеженою з погляду права (хоча його занепокоєння опитуваннями громадської думки все ж показує, що громадські настрої мають значення)», – зазначає Ослунд.

У Росії немає повноцінного права на власність і багаті росіяни, в тому числі й «друзі Путіна», знають, що єдиними безпечним місцем для зберігання своїх активів є зарубіжні країни. Це, на думку автора, створює ще одне «коло влади», яке Путін не в змозі контролювати – «офшорні податкові гавані», які вже не є такими безпечними, як колись.

Після того, як Швейцарський банк понизив рівень банківської таємниці, зберігати в ньому гроші стало вже не так надійно, і залишилося два так званих «податкових притулки» – це США та Велика Британія, йдеться у статті. Обидві країни «дозволяють анонімний притік валюти, при цьому не викриваючи особи власників активів. А це значно полегшує відмивання грошей. І, попри санкції західних країн щодо Росії через анексію Криму в 2014 році, активи багатьох російських чиновників за кордоном повинні бути заморожені, та проблема в тому, що їх досить складно знайти, повідомляє Ослунд.

Саме через це уряди США і Великої Британії повинні провести розслідування зарубіжних активів російських високопосадовців і заборонити приховування особи при переведенні грошей за кордон, вважає економіст.

«Доброю новиною є те, що прогрес може бути вже на горизонті. Новий законопроект, який президент США Дональд Трамп підписав 2 серпня, закликає до далекосяжних розслідувань щодо «політичних високопосадовців та олігархів Російської Федерації», враховуючи їхні «сім’ї, дітей, батьків, братів і сестер» упродовж 180 днів», – мовиться у статті.

Такі дії західних урядів можуть суттєво послабити позиції російських клептократів, а згодом і режим Путіна, зазначає автор.

Американське видання Miami Herald пише про посилення тиску на Пола Манафорта – колишнього керівника передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа через підозру в його причетності до Кремля.

З’явилася інформація, що слідчі наразі перевіряють інформацію, щоб підтвердити дані про те, що Манафорт та його консалтингові компанії заробили від 80 до 100 мільйонів доларів США, консультуючи проросійських політиків в Україні та Росії, повідомляє автор Пітер Стоун.

«Зважаючи на його прокремлівські зв’язки та близькість до президентської кампанії у США, Манафорт мав унікальну нагоду сприяти змові між кампанією та оперативниками, що працювали від імені російського уряду, щоб допомогти обрати Трампа», – зазначає видання.

Чи можна буде вивести Манафорта на чисту воду, залежить частково й від того, чи він приховав свої іноземні прибутки й статки в іноземних банках від податкових органів США, як цього вимагає закон. Якщо буде доведено, що Манафорт все ж свідомо не вказав свої статки, його можуть очікувати серйозні штрафи і навіть позбавлення волі, зазначає автор.

Раніше видання The New York Times повідомляло про те, «що слідчим вдалося перехопити розмови російської розвідки та інших чиновників, які обговорювали можливість використання Манафорта для впливу на погляди Трампа», – йдеться в статті. Сам політик заперечує будь-які звинувачення щодо його зв’язків із Кремлем.

Свого часу Манафорт працював на деяких проросійських політиків в Україні, в тому числі на колишнього президента Віктора Януковича, олігархів Ріната Ахметова та Дмитра Фірташа.