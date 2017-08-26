55% українців, які отримують субсидії – це повернення до «совка» – Єхануров

Поки територіальні громади не стануть впливовою силою, навіть перемога у війні та успішна боротьба з корупцією не виведуть Україну на рівень передових держав. Про це заявив Радіо Свобода колишній прем’єр-міністр України Юрій Єхануров. Ще один ключовий чинник – розвиток малого і середнього бізнесу, який досі гальмується на догоду бізнесу великому – олігархам. Також Юрій Єхануров розповів, що саме повертає Україну у «совок», чи бракує повноважень Петрові Порошенку, і чи є важелі у суспільства впливати на президента та інших керівників?