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26 Серпень 2017, Київ 08:59
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55% українців, які отримують субсидії – це повернення до «совка» – Єхануров

55% українців, які отримують субсидії – це повернення до «совка» – Єхануров
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Поки територіальні громади не стануть впливовою силою, навіть перемога у війні та успішна боротьба з корупцією не виведуть Україну на рівень передових держав. Про це заявив Радіо Свобода колишній прем’єр-міністр України Юрій Єхануров. Ще один ключовий чинник – розвиток малого і середнього бізнесу, який досі гальмується на догоду бізнесу великому – олігархам. Також Юрій Єхануров розповів, що саме повертає Україну у «совок», чи бракує повноважень Петрові Порошенку, і чи є важелі у суспільства впливати на президента та інших керівників?

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