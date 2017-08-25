Україна ревно оберігає ракетні таємниці, посадивши шпигунів КНДР – дипломат

Американський телеканал CNN показав сюжет, в якому розповідається про двох засуджених північних корейців, які в 2011 році намагалися роздобути дані про українські ракети, але були впіймані, постали перед судом, а зараз все ще відбувають термін ув’язнення. На думку українських офіційних представників, цей та інші приклади дій української сторони щодо північнокорейських шпигунів свідчать про те, що Київ не міг передавати ракетні таємниці одіозному режиму диктатора Кім Чен Ина.

У сюжеті, показаному телеканалом CNN, розповідається про те, що в Україні, у житомирській в’язниці, відбувають восьмирічні терміни за ґратами двоє громадян Північної Кореї, яких було засуджено шість років тому за спробу роздобути в Україні технічну документацію та інформацію про ракети.

Телеканал, посилаючись на неназваного співробітника Служби безпеки України, цитує його слова, що «неможливо» для Північної Кореї дістати якісь ракетні технології в Україні, бо всі шпигунські зусилля того одіозного режиму були приречені.

«Ракетна поїздка» двох північних корейців

Двоє громадян КНДР ( під час слідства й судового процесу їм дали кодові імена «X5» та «X32») прибули в Україну і в 2011 році намагались отримати інформацію про балістичні ракети, ракетні системи, креслення й технічну документацію, інформацію про ракетні двигуни, сонячні батареї тощо.

Певна частина цієї інформації стосувалась дуже потужних ракет SS-24, які були в радянському арсеналі і виготовлялись у тодішньому Дніпропетровську на «Південмаші». Кожна з таких ракет базувалась у шахті або на залізничній платформі і могла нести десять ядерних боєголовок. Виробництво цих ракет було зупинене в 1995 році, але вся технологічна документація і «ноу-хау» залишились в Україні.

Ракетні фахівці, з якими пробували контактувати ці два північних корейці, попередили про це контррозвідувальні органи України, і було підлаштовано нібито показ документації в одному з гаражів, і північні корейці робили зйомку несправжніх «креслень» і «документації», побоюючись, щоб лишень вистачило батарейок у їхніх фотоапаратах.

Вони попросили українську владу, щоб їх екстрадували до Північної Кореї, аби вони там добули свій термін. Але через те, що вони сидять за шпигунство на користь Північної Кореї, ми, звичайно, відхилили їхнє прохання

Тут же їх і заарештували. Згодом засудили до восьми років ув’язнення. Тепер вони в житомирській в’язниці – один збирає меблі, а інший робить залізну арматуру.

Був суд, рішення суд… ми дуже наголошували на тому, що не могли в нас украсти

«Вони попросили українську владу, щоб їх екстрадували до Північної Кореї, аби вони там добули свій термін. Але через те, що вони сидять за шпигунство на користь Північної Кореї, ми, звичайно, відхилили їхнє прохання», – сказав заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

За його словами, обидва були добре підготовлені, але навряд чи їх чекатиме гарний прийом у Північній Кореї, коли у вересні 2019 року завершиться термін ув’язнення.

«Це відкрита інформація, був суд, рішення суду… Ми просто передали архіви, які вже оприлюднювалися. Якщо ви дивилися сюжет, ми дуже наголошували на тому, що не могли в нас украсти», – сказала у коментарі Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська.

За даними американського телеканалу, ще двох північних корейців (які працювали в посольстві КНДР у Москві) було депортовано з України в 2011 році. Така ж участь спіткала ще одного громадянина Північної Кореї, який мав перевозити технічні деталі до ракет.

У 2015 році з України було депортовано п’ятьох північних корейців за «сприяння північнокорейській розвідувальній діяльності» в Україні.

Неназваний співробітник СБУ сказав, що, окрім двох північних корейців в ув’язненні в Житомирі, в Україні практично не залишилось громадян тієї країни, їх або було депортовано, або вони самі залишили Україну – скажімо, працівники центрів східної альтернативної медицини.

«Ревно оберігаємо таємниці ракетобудування»

У середині серпня впливове американське видання The New York Times ​оприлюднило статтю, яка стверджувала, що успіхи КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, здатних досягати території США, міг бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російської ракетною програмою.

Пізніше американський експерт Майкл Еллеман з Міжнародного інститут стратегічних досліджень, якого цитувала стаття, заявив, що не стверджував про причетність влади України до постачання ракетних двигунів до Північної Кореї.

Заперечили будь-яку причетність до теми Північної Кореї і ракет українські офіційні представники, а завод «Південмаш» заявив, що ніколи раніше не мав і не має ніяких зв’язків в північнокорейськими програмами космічного чи оборонного характеру.

Ми дуже ревно оберігаємо наші таємниці, і особливо в сфері ракетобудування

«Ми дуже ревно оберігаємо наші таємниці, і особливо в сфері ракетобудування. Ми домовилися з тими країнами, які мають ракетні технології, що ми будемо тримати це для себе або для тих країн, які розумні, які не будуть використовувати це, щоб погрожувати сусідам ядерною зброєю. Північна Корея при теперішньому режимі до таких країн не належить», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

Це не перша спроба корейців і деяких інших націй отримати доступ до цих таємниць. Ми дуже серйозно до цього ставимося, і кожен, хто буде це робити, буде знайдений, покараний і сидітиме у в’язниці

«Це була спроба корейських спецслужб отримати ці таємниці, вони були затримані безпековими органами нашої країни, і ці люди досі у в’язниці. Вони скоїли злочин на території нашої держави, хотіли незаконно отримати доступ до нашої таємної інформації. Більше того, це не перша спроба корейців і деяких інших націй отримати доступ до цих таємниць. Ми дуже серйозно до цього ставимося, і кожен, хто буде це робити, буде знайдений, покараний і сидітиме у в’язниці», – додав Пристайко.

Раніше деякі українські офіційні представники – зокрема секретар РНБОУ Олександр Турчинов – пов’язали звинувачення на адресу України щодо нібито сприяння північнокорейській ракетній програмі спробою Росії, яка веде проти України «гібридну війну», очорнити імідж України.

А деякі експерти кажуть, що, враховуючи тривалу співпрацю Москви та Пхеньяна, ймовірність того, що саме технології з Росії потрапили до КНДР є високою.

На відміну від України, в Росії накопичений серйозний досвід співпраці з КНДР у ракетній галузі. Тому для північнокорейських лідерів було б логічніше і звичніше звернутися до Москви за двигунами для своїх найсучасніших ракет, аніж шукати їх в Україні

«Очевидно, що на відміну від України, в Росії накопичений серйозний досвід співпраці з КНДР у ракетній галузі. Тому для північнокорейських лідерів було б логічніше і звичніше звернутися до Москви за двигунами (звідки знати, а може, й за іншими компонентами) для своїх найсучасніших ракет, аніж шукати їх в Україні», – написав в блозі на сайті Російської редакції Радіо Свобода російський політичний експерт Юрій Федоров.

Експерт додає: «Є й політичний бік справи: важливим елементом зовнішньої політики Кремля є створення вогнищ конфліктів, які відволікають увагу від агресії проти України, авантюри в Сирії тощо. А російські журналісти й «політологи», запально звинувачуючи Україну в контрабанді ракетних двигунів у КНДР, дуже нагадують людей, які живуть у скляному будинку і жбурляють каміння».