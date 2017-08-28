Радіо Свобода Daily: Якби Україна мала план для членства в НАТО – Європа була б мирною

Важливість солдатів країн НАТО на параді в Києві

«Росія влаштовувала війни проти Грузії і України в той час, як обидві країни не отримали план для членства в НАТО. На Заході стали побоюватися, що євроатлантична інтеграція колишніх радянських республік може привести до дестабілізації ситуації. А до дестабілізації якраз призвела відсутність євроатлантичної інтеграції. Все з точністю до навпаки! І якби Україна отримала хоча б план для членства, не кажучи вже про те, якби вона була членом НАТО – ніякого нападу, скоріш за все, не відбулося б. І Європа залишалася б мирною», – вважає політичний оглядач Віталій Портников. Повна версія його статті тут.

Форма почесної варти – форма Гетьманату

І якщо вже згадали про парад, то звернемо Вашу увагу і на форму бійців почесної варти. Про те, чому вона нагадує форму військ часів Гетьманату Павла Скоропадського та за яким принципом відбувається надання почесних назв військовим підрозділам, Радіо Свобода розмовляло з істориком Василем Павловим.

Шуфрич-молодший збив людину

Син народного депутата із фракції «Опозиційний блок» Нестора Шуфрича збив людину в центрі Києва, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley. Внаслідок інциденту постраждав 31-річний чоловік, його шпиталізували з переломом ноги, вивихом плеча і травмою голови. Інцидент стався ввечері 26 серпня «на вулиці Шота Руставелі безпосередньо на пішохідному переході або поблизу нього», коли Нестор Шуфрич-молодший їхав повертати автомобіль, взятий у салоні «для зйомок кліпу свого товариша, реп-виконавця, відомого під сценічним ім'ям Pabl.A». Як повідомляє прес-служба депутата, Нестор Шуфрич-молодший з місця ДТП не втікав і планує співпрацювати зі слідством.

І до подій у світі.

«За вільний інтернет»

Кілька людей були затримані у Москві під час узгодженої з місцевою владою демонстрації «За вільний інтернет». Один демонстрант був затриманий за те, що вдягнув футболку з написом «Путін гірший за Гітлера», ще кількох демонстрантів затримали за символіку, що пропагує рівні права для представників ЛГБТ-спільноти. (відео)

Нові ракети КНДР

Північна Корея здійснила нові пуски ракет – як вважають, найімовірніше, балістичних малої далекосяжності. При цьому одна з них вибухнула відразу після старту, ще дві, як заявляли спершу, зазнали невдачі в польоті. Державний секретар США Рекс Тіллерсон назвав новий запуск північнокорейських ракет провокацією проти США.

Ураган «Гарві»

Найпотужніший за понад десятиліття буревій вдарив по узбережжю американського штату Техас. Перед виходом на суходіл статус урагану «Гарві» був підвищений до другої найбільш руйнівної категорії – четвертої, з вітрами до 250 кілометрів за годину і майже 4-метровими океанськими хвилями. (відео)

У прибережних районах Техасу зачинилися підприємства, жителі після закликів місцевої влади проводять евакуацію. Нафтові компанії евакуювали своїх співробітників із морських платформ у Мексиканській затоці, нафтопереробні заводи на узбережжі також припинили свою роботу. Це вже позначилося на цінах на пальне у США, які зросли до максимуму останніх трьох тижнів.

Шпигунство у Чехії?

У Чехії знову заговорили про російську присутність. Цього разу в дипломатичному і розвідувальному контексті. Депутат чеського парламенту Іван Габал пропонує скоротити штат посольства Росії через можливе шпигунство. Він вказує на висновки чеської контррозвідки BIS, яка в своїх звітах регулярно називає посольство у Празі центром російської розвідувальної активності не тільки в Чехії, але і в центрально-європейському регіоні.

Однак про підозри щодо російських дипломатів повідомляють останнім часом й інші європейські країни. Так, шведська контррозвідка SIPO вважає причетною до розвідувальної діяльності приблизно третину російських дипломатів, які працюють у Швеції. Як європейським країнам бодай частково вирішити проблему надмірної активності російських розвідників, які працюють під дипломатичним прикриттям, читайте в інтерв’ю з очільником програми Kremlin Watch у празькому дослідному центрі Якубом Яндою.

Антитерористичний марш у Барселоні

Близько 500 тисяч людей в іспанському місті Барселона взяли участь в марші на знак протесту проти смертельно небезпечних терактів, що сталися в цьому регіоні 17-18 серпня. Вперше в історії у марші взяв участь іспанський король Феліпе VI, продемонструвавши національну солідарність. Учасники маршу скандували гасло: «Ми не боїмося, тому що ми знаємо – любов переможе ненависть».

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