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В Следственном комитете России открыто пять уголовных производств по якобы «фактам» артиллерийских обстрелов украинскими военными гражданского населения Донбасса. Всего с начала Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях Россия возбудила более сотни подобных дел. Попыткой России выставить себя вместо страны-оккупанта блюстителем прав человека называют этот шаг украинские юристы и международники.

В российском Уголовном кодексе есть статья, в соответствие с которой иностранные граждане, например, украинцы, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности, даже если они не были осуждены в Украине. По этому противоречащему международным нормам закону следственное управление России за несколько дней возбудило 5 уголовных дел против украинских военных. Вот как звучит обвинение: «С 14 по 20 августа военнослужащие ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы, произвели артобстрел объектов гражданской инфраструктуры, расположенные в поселке Донецкий Луганской области, поселке Зайцево, селе Саханка, в городе Ясиноватая Донецкой области Украины. В результате обстрелов пятеро мирных жителей получили ранения».

С 2014 года возбуждено уже около сотни подобных дел против бойцов ВСУ. Это все – пропаганда и желание очернить украинских военных, говорит спикер штаба АТО Анатолий Стельмах. По его данным, сам поселок Зайцево и другие населенные пункты, а не только украинские позиции, регулярно попадают под обстрелы боевиков.

«Мы защищаем наше государство»

Российская пропаганда может заявлять все что угодно. Мы на своей земле, мы защищаем наше государство

«Очевидно, что мы не ведем обстрелы мирных населенных пунктов, с начала АТО у нас (ВСУ – ред.) такая тактика. В перемирие мы отвечаем только на обстрелы боевиков. И если есть прямая угроза жизни наших военных, то мы целенаправленно отвечаем огнем по позициям боевиков. Ни про какие населенные пункты или жилые дома речь даже не идет. Российская пропаганда может заявлять все что угодно, и они это каждый день делают, заявляют, что мы обстреливаем, что мы преступники. У нас есть своя позиция: мы на своей земле, мы защищаем наше государство, все, точка!», – говорит Стельмах.

Если бы украинская власть официально признала Россию страной-агрессором, то по отношению к ней можно было бы использовать международное право войны и Женевскую конвенцию. Пока Россия такими обвинениями и возбуждением таких дел отвлекает внимание от своего присутствия на Донбассе

На сайте российского Следственного комитета указывают, что «проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств». Какие могут проводить действия российские силовики в Украине без приглашения Киева – неясно. Подобные дела не соответствуют здравому смыслу и международному праву, считает юрист-международник Генадий Друзенко. Если бы украинская власть официально признала Россию страной-агрессором, то по отношению к ней можно было бы использовать международное право войны и Женевскую конвенцию, считает юрист. Пока Россия такими обвинениями и возбуждением таких дел отвлекает внимание от своего присутствия на Донбассе, уверен он.

10 раз подумай перед поездкой в Россию – рекомендация юриста

Россия никогда не была страной, которая ценит международное право

«Россия никогда не была страной, которая ценит международное право. А, в общем, Россия пытается создать впечатление, что борется за права человека, против преступлений против прав человека, старается выдать себя не стороной конфликта на Донбассе, которой она является. Россия пытается показать себя стороной, которая хочет защитить украинских граждан от украинской власти», – говорит Друзенко.

А пока юристы, дипломаты и правозащитники советуют гражданам Украины, особенно военнослужащим и работникам правоохранительных органов, несколько раз подумать перед поездкой в Россию и, тем более, оккупированные территории.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)