​Загроза відімкнення від SWIFT Росії – Дамоклів меч Заходу – Сульжик

Гості передачі «Ваша Свобода»: Роман Сульжик, колишній топ-менеджер Московської біржі, екс-глава «Національного депозитарію України»; Ігор Уманський, екс-голова Міністерства фінансів України (2009-2010 роки), позаштатний радник президента.

Правовласник програмного забезпечення для роботи системи міжбанківської комунікації SWIFT відмовився працювати вже з двома російськими банками. Представництва «Російського національного комерційного банку» працюють в анексованому Криму – така причина відмови. А взаємодію з іншим російським банком «Темпбанком» обіцяли перервати за операції з Сирією та Іраном. У SWIFT полюбляють твердити про свій нейтралітет, що не завадило цій системі виключати банки Ірану, що потрапили під санкції ЄС за ядерну програму Тегерану. При всіх обґрунтованих претензіях до Ірану – той не відбирав у сусідніх держав територію і не вводив до сусідів війська, яких «там нєт». Натомість до очолюваної Путіним держави SWIFT зберігає досі нейтралітет. Точніше, це робить ЄС, законам якого підпорядковується SWIFT. У Єврокомісії назвали можливе відімкнення Росію від системи SWIFT «надмірно радикальним кроком».

Олександр Лащенко: Пане Уманський, у 2012 році відімкнули всі банки Ірану від SWIFT, що, на думку деяких експертів, вплинуло на політику Тегерану – Іран пішов на певні компроміси щодо своєї ядерної програми. Чому ж SWIFT не відключають для Росії?

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Відключити російські банки від системи SWIFT, це, по суті, оголошення війни

​Ігор Уманський: Залежність від Російської Федерації, точніше, від поставок енергоносіїв у Європу досить значна. Вводячи обмеження, щоб відключити російські банки від системи SWIFT, це буде, по суті, оголошенням війни. Важелі є. Але потрібно розуміти, що ці важелі мають два боки.

Це можливість вплинути на Російську Федерацію, але створить надсерйозні проблеми як для європейських країн, так і неочікувана реакція самої Росії

З одного боку – це можливість значно вплинути на Російську Федерацію, на її економіку, на суб’єктів господарювання, безпосередньо на бюджет, тощо, але з іншого – це створить надсерйозні проблеми як для європейських країн, так і неочікувана реакція самої Росії. Питання навіть не в застосуванні економічних санкцій, а в наявності політичної волі на такі радикальні речі.

Два невеличкі банки – це попередження, намагання примусити до діалогу

Те, що зараз відбувається – це два невеличкі банки навіть для економіки Росії, я вже не говорю про західні стандарти. Як на мене, це певне попередження – намагання примусити до діалогу, до певних кроків. Тим більше, що відключення було на досить короткий проміжок часу, але показало, що таке можливо не тільки в теорії, а й на практиці. На цьому етапі ніхто не наважиться цього (відключити великі російські банки від системи SWIFT – ред.) зробити.

– Пане Сульжик, як Ви вважаєте, чи є в Заходу важелі вплинути на політику Росії фінансовими методами, чи це неможливо в принципі?

Санкції ефективні. Загрозу відімкнення від SWIFT тримають, як Дамоклів меч. Як у шахах, нереалізована загроза іноді страшніша від самої загрози

​Роман Сульжик (переклад): Насправді санкції ефективні. Загрозу відімкнення від SWIFT тримають, як Дамоклів меч. Це, як у шахах, нереалізована загроза іноді страшніша від самої загрози. Якби просто відімкнули від SWIFT, то Росія якось обійшла б, працювала б з Китаєм, навчилася б жити. Тому нереалізована загроза створює можливість для діалогу і створює можливості впливати на політику. Санкції дійсно болючі, тому що Росія інтегрувалася у міжнародну фінансову систему. Вони 20 років займалися тим, що відкривали свою країну для західного капіталу, що й допомогло їм створити економічне зростання.

Той факт, що Україна досі не відкривається для західного капіталу, самі проти себе вводимо санкції, які в десятки разів гірші, ніж те, що Захід ввів проти Росії

Той факт, що Україна досі не відкривається для західного капіталу, не інтегрується в міжнародну фінансову систему, самі проти себе вводимо санкції, які в десятки разів гірші, ніж те, що Захід зараз ввів проти Росії. Наприклад, те, що у західних компаній немає можливостей вільно купувати і продавати гривню, бо гривня не є навіть і близько на шляху вільно конвертованої валюти. Наприклад, якщо я заходжу у банк в Нью-Йорку, то не можу відкрити гривневий рахунок, але рахунок у рублях – будь ласка.

– Пане Уманський, справді, сам Київ недостатньо робить кроків для зближення з Заходом і водночас на віддалення від Росії?

Ігор Уманський: Більше того, в умовах кризи НБУ почав застосовувати цілу низку інструментаріїв, щоб штучно знизити попит на валюту, на долар в першу чергу. Введення обмежень може мати ефект в дуже короткому проміжку часу. Не те, що в гривню, ти інвестуєш в українські державні цінні папери, але не можеш забрати свою виручку! Тобто іноземний інвестор отримав дохід, його легалізував, сплатив з нього податок, але не може забрати гроші – НБУ заборонив перераховувати кошти.

– Ми залюбки вислухаємо позицію керівництва НБУ з приводу того, чому є такі перешкоди щодо іноземних інвесторів, якщо вони взагалі є.

Пане Сульжик, є статистика, який обсяг іноземних інвестицій в Україну?

Обсяг інвестицій в Україну на рік – 4-5 мільярдів

​Роман Сульжик: Максимальний обсяг інвестицій в Україну був один рік при Ющенку десь 9 мільярдів доларів на рік. Зараз – в районі 4-5 мільярдів. Це навіть не така погана цифра.

Потенціал України для іноземних інвестицій – 10-20 мільярдів на рік, якщо відкриємо ринок землі, заберемо валютні обмеження

Але потенціал України для іноземних інвестицій – 10-20 мільярдів на рік, якщо відкриємо ринок землі, заберемо валютні обмеження. Тоді гривня може укріплюватися, це зростання зарплат...

Люди готові працювати з такими речами, як війна. Але коли закрито ринок. Існує величезний страх перед ринком

Я дуже часто розмовляю з іноземними інвесторами. Люди готові працювати. Вони в Іраку працюють. Люди готові працювати з такими речами, як війна. Але коли закрито ринок, коли не можеш купити і продати державні папери і вивести свої кошти...! Існує величезний страх перед ринком.

У нас немає компетентних людей. Розуміння, що треба будувати нормальний капіталізм, поки відсутнє

У нас практично немає компетентних людей на вищому рівні управління, які працювали б на Заході, знали, що таке ринок. Якби ми в НБУ наймали банкірів, які ніколи не працювали в Україні, приходили б нормальні люди, то цілком ймовірно, що побудували би ринкову систему. На жаль, розуміння, що нам треба будувати тут відкритий ринок і нормальний капіталізм, поки відсутнє.​

– За такої фінансової політики в самій Україні, і війна триває не один рік, на що ж тоді сподіватися Україні? Чекати, що Путін піде у відставку?

Політика НБУ і уряду зводиться до двох речей – інфляційне таргетування і лібералізація правил. За таких умов інвестор не прийде

​Ігор Уманський: Розрахунок на санкції, на вплив Заходу має бути вторинним. Первинне – акцент на розвиток власної економіки. Ми мали три потужні кризи за 26 років незалежності... Політика НБУ і уряду зводиться лише до двох речей – інфляційне таргетування і лібералізація правил. За таких умов інвестор не прийде.

– Пане Сульжик, скільки вистачить ресурсу нинішньої фінансової системи Росії, тобто держмонополії, все більший вплив держави, силовики і так далі, у стані війни, яку веде Путін проти України і водночас впливу західних санкцій?

Не маємо радіти з того, що у сусіда здохне корова... Ми маємо стати міні-Польщею. Потрібно, що було зростання ВВП 10-20% на рік. А зараз – 4-5%

​Роман Сульжик: Вистачить на дуже-дуже довго (ресурсу нинішньої фінансової системи Росії – ред.). Нам потрібно більше перейматися собою, а не думати, що Захід чи ще хтось Росії зроблять зле. Так, є деякі негативні процеси – бачимо зараз суди проти системи... Тобто теж роблять деякі речі, щоб зруйнувати у себе бізнес-клімат. Але ми не маємо радіти з того, що у сусіда здохне корова... Ми маємо стати міні-Польщею – абсолютно відкритою, нормальною, рухатися. Нам тоді не хвилюватиме, що там у них відбувається. Потрібно, що було зростання ВВП 10-20% на рік. А зараз – 4-5%.

​Ігор Уманський: Більшість – це інвестиції в капітал російських банків. Вони в активному пошуку покупців. По одному з банків ситуація дійшла вже до певного узгодження. Росіяни хочуть вийти з цього ринку, але вийти цивілізовано, тобто продати свій актив в Україні. Україна не визнала, що у нас військові дії з Російською Федерацією. Які у нас є підстави робити санкції для українських суб’єктів? Бо це українські суб’єкти, в яких працюють українські люди. Зараз це виглядає, як акція збиття ціни на російські банки.