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Пора в школу! Родители школьников и даже родители родителей готовятся к ней не меньше самих детей. В последние дни августа завершаются все покупки и учитывается каждая мелочь: выбрать рюкзак и школьную форму, приобрести канцелярию – и ничего не забыть. Купить на рынке, в магазине или через интернет? И главное – не выйти за рамки бюджета! Радио Донбасс.Реалии наблюдали, как справляются с этим родители мариупольских школьников.

Школьные ярмарки Мариуполя в последние дни августа похожи на ульи, затихающие только к вечеру. Мамы и дети, папы и дедушки с памятками и без, сосредоточенно переходящие от прилавка к прилавку в поисках необходимого.

Детвора, снующая от стоек с ботинками к мамам, выбирающим рубашки или блузы, с неизменной фразой «Мам, смотри, что я нашел!». Очереди в кассу и в примерочную, горы тетрадей, ручек, альбомов и всяких мелочей, от которых у будущих владельцев разбегаются глаза.

Список нужных вещей к школе достаточно велик. «Портфель младшего школьника» включает в себя более 40 наименований. А с учетом предлагаемого ассортимента и разницы в ценах, поиски качественных вещей по приемлемой цене делают подготовку к школе делом и утомительным, и затратным.

Рюкзак у нас остался с прошлого года... Так что мы еще экономно и аккуратно ходим в школу

Особенно если в семье – первоклассник. Собрать в школу ученика 3-4 класса значительно проще, говорит мама 10-летнего Максима Юлия. Она говорит, что многие вещи служат не один год.

«Рюкзак у нас остался с прошлого года... Нет, с первого класса у нас остался рюкзак. Метинвестовский, очень крепкий. Так что мы еще экономно и аккуратно ходим в школу. А так, если все покупать ежегодно, то это очень дорого. Если подсчитать с одеждой, то выходит тысячи четыре», – подытожила стоимость школьных покупок Юлия.

​«Я как бабушка взяла где-то пятую часть»

Бабушки и дедушки тоже не остаются в стороне и готовы для своих любимых чад выложить кругленькую сумму. Пенсионерка Ирина купила для своего 8-летнего внука канцелярские принадлежности и одежду, заплатила больше половины пенсии. Говорит, что приобретенного должно хватить на полгода учебы.

Много они уже сами купили, а я как бабушка взяла где-то пятую часть

«Брюки за 470 гривен купила, ремень за 90 и канцтоваров где-то на триста с лишним гривен. Много они уже сами купили, а я как бабушка взяла где-то пятую часть», – говорит Ирина.

Для переселенцев подготовка к школе – серьезная статья расходов в семейном бюджете. На одежду, обувь и всевозможные мелочи уходит зарплата одного из родителей. Чтобы сэкономить деньги, приходится многое покупать в интернет-магазинах.

Если учитывать, что средняя зарплата по регионам не превышает пять тысяч, у нас не киевские зарплаты, то одна зарплата родителей точно уходит. Остается так, скромно накормить семью

«У нас есть вещи, которые остались с прошлых годов. Мы уже успели пройтись по канцелярии. На все альбомы, дневник и прочее у нас ушло порядка 350 гривен. И плюс мы еще в интернете заказали по меньшей цене тетрадки и пенал. Если учитывать, что средняя зарплата по регионам не превышает пять тысяч, у нас не киевские зарплаты, то одна зарплата родителей точно уходит. Остается так, скромно накормить семью», – рассказала Марина Сагань.

12-ти летний Андрей с гордостью рассказывает, что возвращается домой с покупками, которые выбирал сам.

Я сам выбирал себе туфли. Все были то маленькие, то большие. А потом я нашел эти

«Я сам выбирал себе туфли. Все были то маленькие, то большие. А потом я нашел эти. Еще мы с мамой приобрели дневник с картой Украины в начале и с картой мира в конце. Потому что люблю их рассматривать в свободное время», – говорит школьник.

Впрочем, сколько бы не потратили семьи на подготовку к школе, важно сохранить для детей атмосферу праздника, чтобы начало учебного года запомнилось им как радостное событие, а не стояние в очередях.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)