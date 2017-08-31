​(Друкуємо мовою оригіналу)

Фотограф Катерина Мостовая стала известна в Луганске благодаря своим подводным съемкам. Рассказывает, что, переехав в Киев, пришлось начинать все с нуля, ведь здесь не знала ни одного коллеги по цеху. За три года в столице провела не один десяток съемок, а главное – состоялась ее первая киевская фотовыставка. Теперь в планах у луганчанки сделать трогательную фотосессию о важности времени.

– Переезжая в другой город, а, тем более, такой большой, как Киев, сложно сразу понять: куда бежать и к кому обращаться. Здесь новая фототусовка, свой круг людей, который в этой сфере работает, а ты никого не знаешь. Сначала просто ходила по всем выставкам и акциям, чтобы знакомиться со своими коллегами по цеху.

Помимо таланта и трудолюбия, решают еще и связи, я не говорю про блат, а именно получение информации

Помимо таланта и трудолюбия, решают еще и связи, я не говорю про блат, а именно получение информации. Чем больше людей ты знаешь, тем тебе легче узнавать о разных мероприятиях. Мне бывшая одноклассница как-то скинула пост в социальной сети о конкурсе с подводной фотографии. Я приняла участие и выиграла. Хотя с девушкой этой уже давно не общалась, а она говорит: «Увидела конкурс и сразу вспомнила о тебе».

Вот также через связи я нашла и стилиста на свою съемку. Один друг репостнул, там его знакомый, и вот такой цепочкой вышли на нужную мне девушку.

Да и про первые фотосушки на Майдане – и вообще акции – я узнавала тоже через социальные сети. Приносила туда свои работы, даже выигрывала там, знакомилась с организаторами, фотографами. Кстати, эти люди и предложили мне свою фотовыставку сделать.

– Как появилась идея такой фотосъемки?

– Перед войной, когда я еще первый раз делала подводную съемку в Луганске, у меня появилась мысль добавить какой-то пигмент в воду, чтобы подкрасить ее. У меня даже картинка перед глазами нарисовалась, но о такой съемке надо договариваться под спуск воды в бассейне.

Проект весь цветной, летний, яркий. Мне кажется, уже идет какой-то перегруз политикой в наших головах и просто хочется переключиться, отдохнуть от всего. Вот моя фотосессия – это такой релакс.

– Костюмы и аксессуары продумывали сами?

– Я поняла, что не справляюсь сама. У меня есть мысль, но как бы все идеи состыковать: Написала в социальной сети крик о помощи, что мне нужен стилист, и в течение получаса отозвалась девушка. Прекрасный человек и профессионал. Мы по 25 раз перешивали, кроили, какие-то детальки доделывали. Но в результате получилось именно так, как я себе представляла.

– А как подбирали цвета пигментов?

– Со стилистом сочетали все с тканями. По несколько раз перекладывали: то мы хотели ярко-контрастный, то гармоничный. Это было сложно, но результат того стоил.

– Модели – профессиональные спортсмены?

Если человек не профессиональный спортсмен, то пока он привыкнет нырять, открывать глаза, не надувать щеки, проходит очень много времени

– Нет. И в этом сложность. Есть девушка – преподаватель йоги. Вот с ней работалось легче всего. Она отлично задерживает дыхание и чувствует себя в воде гармонично. А вот если человек не профессиональный спортсмен, то пока он привыкнет нырять, открывать глаза, не надувать щеки, проходит очень много времени. А нам бассейн дают на 2-3 часа. И в этот раз мы опять не успевали, просили еще хотя бы минут 15-20 нам подарить. Хотя работало всего 15 человек и, хочу отметить, очень командно. Я довольна.

– Сколько времени заняла подготовка к проекту?

– На костюмы потратили около двух недель: от закупки тканей до готового изделия. Но нужно понимать, что я же не только занималась этим проектом, у меня есть и другие фотосессии. Была еще и работа по мелочам в подготовке – к примеру, коктейли под водой – это переплавленные свечи. Они тогда не расплываются, когда девушка ныряет с бокалом.

Мы со стилистом прорисовали все кадры, чтобы они были разноплановые, тогда зрителю будет интересно смотреть. И, конечно же, надо было продумать каждый элемент, чтоб под водой он смотрелся естественно.

– В планах есть еще какая-то выставка?

Не надо откладывать дела на завтра

– Пока мечтаю о проекте, которым, надеюсь, займусь уже этой осенью. Это другое направление – грустное. В прошлом году я потеряла нескольких близких. Хочу сделать фотосессию на эту тематику. Не могу сказать, что проект будет трагический, но очень хотела бы донести мысль, что нам не надо откладывать дела на завтра, а жить сегодняшним днем. Ведь никто не знает, когда и где закончится наш путь.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)