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«Новостей нет, но я не верю...» – так называется арт-инсталяция, открывшаяся на Софиевской площади 30 августа при поддержке Международного Комитета Красного Креста приуроченная к Международному дню пропавших без вести. Прошло уже более трех лет с начала вооруженного конфликта на востоке Украины, но для семей более чем 1500 человек, которые считаются пропавшими без вести, каждый день длится вечность. Художник Дарья Кольцова построила на площади лабиринт, его задача – помочь посетителям понять боль, психологический стресс и отчаяние тех, кто просто хочет знать, что случилось с их близкими. На открытии также присутствовали родственники пропавших без вести.

Инсталляция на Софиевской площади это метафора в виде лабиринта, его монтировали в ночь на 30 августа. Его размеры 25х16 метров. Его автор – художник Дарья Кольцова – со своими помощниками создала его по заказу Красного Креста в честь дня пропавших без вести. Лабиринт-инсталляция создан из частей старых домов: двери, окна, мебель. Это, по мнению автора, олицетворяет то, что с пропажей человека рушится привычный мир.

Дарья Кольцова решила не завешивать лабиринт документами и плакатами. Идущего по лабиринту постоянно сопровождает тематическое аудио. Его можно условно разделить на несколько блоков-этапов, которые проходит семья пропавшего, рассказывает Дарья Кольцова.

Часто все начинается со звонков без ответов, когда близкому просто не могут дозвониться. Затем начинается ходьба по инстанциям, бесконечные письма

«Часто все начинается со звонков без ответов, когда близкому просто не могут дозвониться, – говорит она. –. Затем начинается ходьба по инстанциям, бесконечные письма. Люди обращаются к гадалкам-экстрасенсам в надежде найти своего близкого. Цель в том, чтобы каждый посетитель этого лабиринта максимально прочувствовал эмоции, которые испытывают близкие пропавших без вести»

«Мне уже 5 раз пытались вручить другие тела, мотивируя, что ДНК совпало» – мать погибшего воина

Екатерина Хомяк последний раз беседовала со своими сыновьями Владимиром и Дмитрием 4 сентября 2014 года, за день до того, как они пропали без вести в бою под поселком Счастье. С тех пор следователи МВД пытались вручить женщине тело военнослужащего, но она отказалась, не узнав в нем своего сына.

«Уже прошло достаточно много времени с 2014 года, и если мои дети погибли, то найти тела. С 2015 года я прошу сделать независимую ДНК экспертизу. Мне уже 5 раз пытались вручить другие тела, мотивируя, что ДНК совпало. Следователи хотят вернуть другое тело, не моего ребенка, лишь бы закрыть дело», – рассказывает Екатерина Хомяк

В ноябре 2014 года в боях за Донецкий аэропорт пропал без вести Евгений Савеленко, сын Людмилы Савеленко. Женщина рассказывает, что совпадений ДНК с найденными телами нет и уверена, что ее сын жив.

«Сослуживцы рассказывают, что видели как он успел выскочить из танка и сам передвигался, его видели в тепловизор. Разведчики не обнаружили его тело возле танка. Я еще слышала, что его видели в соседнем селе в «серой зоне». Нашими проблемами практически не занимаются, на нас только в первый раз обратили внимание за 3 года»

Более 650 случаев исчезновения, зарегистрированных на сегодняшний день делегацией Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине, остаются нерешенными. Подавляющее большинство – пропавших мужчины, а около половины дел, рассматриваемых с начала конфликта, касаются исчезновения гражданских лиц.

Глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн, заявил, что в Украине поиском пропавших занимается так много ведомств, что их работа не скоординирована и в результате не достаточно эффективна.

Родственников перебрасывают из одного министерства в другое, не оказывают реальной помощи – Цыбулько

Реального количества пропавших без вести никто назвать не может, поскольку до сих пор не существует единой базы, рассказывает советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цыбулько. Ее ведомство совместно с народными депутатами разработало законопроект о создании единой межведомственной группы, которая бы занималась именно поиском пропавших без вести. В ближайшее время законопроект вынесут на голосование.

Ели будет принят законопроект, то будет создана комиссия которая будет обладать единым реестром пропавших без вести

«Министерство по вопросам временно оккупированных территорий подало на мой взгляд важнейший законопроект совместно с народными депутатами, в том числе Ириной Геращенко. Людей не ищут, родственников перебрасывают из одного министерства в другое не оказывают реальной помощи. Ели будет принят законопроект, то будет создана комиссия которая будет обладать единым реестром пропавших без вести», – рассказывает Олеся Цыбулько.

Для создания выставки-инсталяции Красный Крест предоставил большое количество архивных данных, интервью, статей. Выставка будет открыта до 10 сентября.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)