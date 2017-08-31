(Друкуємо мовою оригіналу)

Промышленность Донбасса в августе показала небольшой рост по сравнению с июлем, несмотря на военные действия. Позитивная тенденция сохранится и далее. Такой прогноз в эфире Радио Донбасс.Реалии сделал эксперт исследовательского центра «Case Украина» Дмитрий Боярчук. Но, в тоже время, напомнил: проблема региона – не в старых активах, а в том, что нужны новые инвестиции.

– До разрыва экономических отношений с неподконтрольной территорией темпы роста по Донбассу по контролируемой территории были 30-40%. Там была низкая сравнительная база, и в определенные моменты это был, так скажем, «драйвер» роста по общей статистике. Сейчас ситуация неплохая для Украины складывается. Если говорить о последних тенденциях, где-то с июля цены на международных ринках то что называется «бумлят» – превышают уровень начала года, когда было все хорошо. В основном, это – цены на металлы, сталь и железную руду. Я бы сказал, что Украина стоит на пороге очередного бума, если ничего не поменяется и не помешает.

– А что происходит на неподконтрольной территории, если такова информация у Вас имеется?

Уголь с Донбасса раньше шел по полулегальных схемах, а сейчас легализируется как импорт с России

– Статистики, данных точных нет. Но то, что видно по цифрам, которые собираются в системе, это то, что в Украину пошел уголь с российской территории и, понятное дело, что уголь этот с Донбасса. Раньше он шел по полулегальных схемах, а сейчас он легализируется как импорт с России. Статистика очень яркая. Ведь если посмотреть на внешние счета, то энергетический импорт растет очень сильными темпами. Сейчас наша проблема – не в старых активах, а в том, что нужны новые инвестиции. Ведь истории о том, что силовики обыскивают бизнес, разносятся быстро. Это – то, что инвесторы называют «анекдоты call-stories», и после чего инвестировать им становится не интересно.

– Промышленность Донбасса, при всей ее мощи, требует реформирования, реструктуризации. Шахты многие не рентабельные и так далее. Такой взгляд на промышленность Донбасса без фактора войны, хотя он очень и важен, справедлив или она может оставаться такой, какая есть еще много десятилетий?

Вопрос закрытия шахт на неподконтрольной территории уже не актуален. По сути, они уже закрыты

– Она уже не останется такой, какая она есть. Вопрос закрытия шахт на неподконтрольной территории уже не актуален. По сути, они уже закрыты, и когда их будут открывать, убыточные шахты точно не будут возобновляться. Относительно других производственных мощностей, мы говорим о металлургии в основном, то она будет популярна.

– Мы помним фразу: Донбасс кормит Украину, а сейчас способен ли Донбасс прокормить себя?

Проводилось много расчетов, кто кого кормит, но на самом деле никто никого не кормит

– Основная проблема до войны была в том, что значительная часть промышленностей Донбасса субсидировалась. Позитивное последствие того, что произошло, – это то, что субсидии исчезли и ситуация выровнялась. Проводилось много расчетов, кто кого кормит, но на самом деле никто никого не кормит. И на территории Донбасса одна из ключевых проблем была в том, что прибыль от предприятий концентрировалась в частных руках, а убытки и социальные обязательства ложились на плечи государства. Если смотреть по бюджетным балансам, то это было не в пользу Донбасса.

– Говорят, что Путин не пошел дальше в Украину после советов своих экономических экспертов о том, что прокормить весь Донбасс невозможно даже для такой большой страны, как Российская Федерация. Так можно утверждать?

– Это один из веских аргументов. То количество пенсионеров и людей, которых нужно было бы содержать, вылились бы в очень большие суммы. Здесь очень много аргументов, но я не уверен, что именно экономический был для российских руководителей среди главных. С учетом того, какие суммы «закапываются» в Крыму.

– Донбасс подъёмная ноша для России? Это ведь не прибыльный регион? Имеется в виду то, что контролируется Россией?

– Абсолютно не прибыльный. Если вы хотите поддерживать жизнедеятельность, то да, а если вы хотите создать проект «Витрина», где все цветет и процветает, то это было бы дорогое довольствие. Но, судя по всему, проект «Витрина» на Донбассе не светит.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)