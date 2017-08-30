(Друкуємо мовою оригіналу)

Фестиваль документального кино «86» везет на Восток Украины лучшие документальные фильмы своей программы. В рамках поездки покажут и My Street Films – проект аматорских короткометражных фильмов о Донбассе. Каковы будни оставшихся на линии разграничения людей? Чем живет мифический Светлоград? И о чем во сне мечтает Мариуполь? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказала основательница и директор фестиваля «86», продюсер проекта My Street Films Надежда Парфан.

– Проект My Street Films возник в Лондоне, мы вдохновились форматом и попробовали сделать такой же проект в Украине впервые три года назад. Идея в том, что любой человек может принести свою идею для фильма. Это такая демократизация кинопроизводства. С другой стороны, это проект о небанальных, малоизвестных местах и городах Украины. Первые два года он был направлен на всю Украину, в третий раз мы решили сфокусироваться на Востоке. Нам показалось это нужным и актуальным. Нам самим, наверно, не хватает реальных историй, человеческих лиц, понимания того, как люди живут. Поэтому проект и нацелен на Донецкую и Луганскую область. В финал вышли 12 режиссеров.

– Люди, которым вы будете показывать эти фильмы, живут в таких условиях каждый день. Что нового они смогут узнать о себе или своих соседях?

– Мы хотим услышать, что они скажут о нашей работе. Так работает искусство – оно дает объём, дистанцию и возможность посмотреть на себя со стороны. И даже если ты это очень хорошо знаешь, когда оно проходит авторскую обработку режиссёра, оператора, кино уже выглядит по-другому и даже может отыграть терапевтическую функцию.

– В плане терапевтической функции вспомнилась история с Театром переселенца. Там организаторы также ставили цель, чтобы люди сами проиграли свои истории. Это что-то похожее?

– Мы не затрагиваем политические или социальные проблемы, мы – певцы человеческих жизней.

– Давайте знакомится с материалом. Первый фильм – это фильм «Ма». Это видео-дневник женщины, коротая живет в прифронтовом городе, сама снимает из окна то, что она видит, и общается по телефону со своей дочерью.

– Это фильм-победитель, который получил гран-при и уже был показан на международных фестивалях. Он всегда вызывает бурную эмоциональную реакцию у любого зрителя. Он талантливый, он смешной и трагический. Для меня это история не о прифронтовом городе, а универсальная история об отношениях матери и дочки и о том, что у нас иногда нету времени ответить на звонок матери.

Фильм молодого режиссера Марии Стояновой о ее подруге и матери этой подруги. Мария пошла интересным путем: она почти ничего не снимала, взяла готовый материал. Это так называемое интерфейсное кино.

– Расскажите еще об 14-летней девочке-режиссёре из Марьинки.

С одной стороны, Марьинка – трагический город, а с другой – там очень много жизни

– Ее зовут Руся Амбросимова. У нее очень хорошо поставлен «глаз». Я считаю, что их нее вырастет замечательный оператор. Она очень любит снимать, но у нее не на что, и она берет у матери телефон и фиксирует жизнь Марьинки. После второго тура мы предложили ей оборудование, и она принесла нам замечательные кадры базара и как там продают колбасу. С одной стороны, это – трагический город, а с другой – там очень много жизни. К сожалению, она не закончила свой фильм, но она работала с Остапом Костюком – одним из лучших украинских документалистов, и приобрела ценный опыт.

– Это экстремальные условия создают толчок для развития творчества или нам так кажется, ведь все взгляды обращены туда, на Восток?

Если смерть так близко, люди по-другому ценят жизнь

– Я не претендую на истину, но мне кажется, что, если смерть так близко, люди по-другому ценят жизнь. Может мы просто не ценим то, что у нас есть в мирное время. Кроме того, рассказанное от первого лица – это иммунитет от стереотипов и пропаганды.

– «Я и Мариуполь» – это работа Петра Армяновского, в которой он ищет ответ на вопрос: какое же процентное соотношение проукраинского и не проукраинского населения в городе. Вам не кажется, что документальное кино расстраивает зрителя ведь показывает ему ту сторону, которую он из своей картины мира исключает?

Неприятную правду видеть полезно

– Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Я вижу проблемы не в военном процессе, а в головах. Неприятную правду видеть полезно. Хорошее искусство дарит человеку катарсис, и я не думаю, что хороший фильм может кого-то сильно расстроить.

– И напоследок: где смотреть?

– 1,2,3 сентября – Мариуполь, 8,9,10 сентября – Краматорск, Константиновка, Славянск, Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. Вход везде свободный.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)