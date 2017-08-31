Повна асоціація від 1 вересня: нарешті ЄС і Україна стають справжніми партнерами – євродепутат

Брюссель – Угода про асоціацію з Європейським союзом, запрацювавши в повному обсязі з 1 вересня, відкриє українцям «двері європеїзації». Це важливий символічний крок, а факт набуття чинності цього документа ще й дасть підстави європейському бізнесу ширше виходити на український ринок. Такі думки напередодні набуття чинності українсько-європейської Угоди про асоціацію висловлюють експерти й політики деяких держав Євросоюзу.

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Молдова та Грузія користуються аналогічними угодами про асоціацію вже з 1 липня минулого року. Як пояснює віце-президент тбіліського аналітичного центру Атлантична рада Грузії Бату Кутелія, його країна із набранням чинності цього документа рушила в двох напрямках – отримала «європеїзацію» Грузії, як держави, та практичні інструменти для реалізації цього процесу.

У «європеїзації» саме громадянське суспільство є вирішальним. Інший компонент – це економіка й інвестиції

«Це видно на всіх напрямках і одним із головних компонентів стало ширше залучення суспільства до побудови країни, бо у «європеїзації» саме громадянське суспільство є вирішальним, – пояснює Кутелія. – Інший компонент – це економіка й інвестиції: хоча це й тривалий процес, але вже є перші результати, які дають підстави сказати, що Угода про асоціацію зробила «європеїзацію» Грузії незворотнім процесом».

Цього ж слід чекати й українцям, каже грузинський аналітик. І якщо офіційний Київ вміло скористається перевагами асоціації, то це допоможе збільшити інтерес до України з боку європейських інвесторів.

​Чинність угоди України з ЄС є важливим символічним кроком – Лоо

Втім, той факт, що асоціативна угода між ЄС та Україною нарешті запрацює на повну потужність, насамперед, є тільки символічним жестом, пояснює експерт із брюссельського Центру європейських політичних досліджень Ґійом Ван дер Лоо.

Майже 85 відсотків цієї угоди вже діяли на тимчасовій основі, кілька положень, що досі не діяли, теж набудуть чинності

«Майже 85 відсотків цієї угоди вже діяли на тимчасовій основі, включно із зоною вільної торгівлі, яка застосовується у повному обсязі, – каже експерт. – Різниця лише в тому, що кілька положень, що досі не діяли, теж набудуть чинності. Тож із технічної точки зору, великої різниці не буде. Однак, з політичної, те, що всі країни ЄС ратифікували і підтвердили, що цей проект триватиме й не буде скасований, – це важливий символічний крок».

Ван дер Лоо також схильний думати, що повноцінна Угода про асоціацію може дати європейському бізнесу додаткові підстави ширше виходити на український ринок.

Асоціація – це зв’язок, що зближує Україну і ЄС – Брок

Набуття чинності Угоди про асоціацію засвідчить переконливе продовження зближення українців із Євросоюзом, зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода німецький євродепутат Ельмар Брок.

Домовленість про вільну торгівлю, яка є частиною угоди, має надзвичайно важливе значення для подальшого розвитку української економіки

«Я думаю, що це важливий крок уперед, – вважає євродепутат. – Це свідчить про те, що угода є стабільним наріжним каменем, тим зв’язком, що зближує Україну з Євросоюзом і наближає Євросоюз до України. Домовленість про вільну торгівлю, яка є частиною угоди, має надзвичайно важливе значення для подальшого розвитку української економіки».

У свою чергу, його колега, європейський депутат від Бельгії Марк Демесмакер зауважує: «Нарешті, з 1 вересня ми стаємо справжніми партнерами й зможемо далі рухатися вперед. Це дуже важливо і для економіки обох партнерів, і для соціального розвитку».

«Я вірю, що ми разом маємо велике майбутнє», – наголошує європейський парламентар.