Офіційний журнал ЄС опублікував рішення про ратифікацію угоди з Україною

Офіційний журнал Європейського союзу 12 липня оприлюднив рішення про остаточну ратифікацію Радою Євросоюзу Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Рада Європейського союзу 11 липня остаточно схвалила цю угоду.

Майбутнє цих домовленостей було в невизначеності після того, як у 2016 році в Нідерландах більшість учасників рекомендаційного референдуму (при цьому в референдумі взяли участь лише понад 32% виборців) висловилася проти угоди з Україною. Цього року парламент Нідерландів повторно підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію України і ЄС.

У Києві 12 липня відкривається 19-й саміт Україна – Європейський союз. Очікується, що саміт привітає остаточну ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС, яка набере чинності з 1 вересня.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на саміті Україна – ЄС у Києві йтиметься про перехід на новий етап партнерства між Україною та Європейським союзом.