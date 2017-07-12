У Києві відкривається саміт Україна – ЄС

У Києві 12 липня відкривається 19-й саміт Україна – Європейський союз. Дводенна подія розпочнеться робочою вечерею лідерів ЄС із президентом України Петром Порошенком. У складі делегації Євросоюзу – президент Ради ЄС Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні та інші високопосадовці.

13 липня об 11:00 розпочнеться пленарне засідання саміту. Очікується, що саміт привітає остаточну ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС, яка набере чинності з 1 вересня. Відповідне рішення було ухвалене 11 липня, напередодні саміту, в рамках Ради з економічних та фінансових питань.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на саміті Україна – ЄС у Києві йтиметься про перехід на новий етап партнерства між Україною та Європейським союзом.

Майбутнє Угоди про асоціацію України і ЄС було в невизначеності після того, як у 2016 році в Нідерландах більшість учасників рекомендаційного референдуму (при цьому в референдумі взяли участь лише понад 32% виборців) висловилася проти угоди з Україною.

Цього року парламент Нідерландів повторно підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію України і ЄС.