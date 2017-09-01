Церква підтримує потяг до навчання – патріарх Філарет на зустрічі з дітьми воїнів України

Першого вересня глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет передав школярам – дітям київських ветеранів війни на Донбасі – шкільні ранці з учнівськими комплектами.



«Ваші батьки – справжні герої, які показали свою любов до України. Тож ви повинні бути достойними синами і доньками своїх батьків. А церква благословляє вас на добре навчання, тому що ви повинні отримувати знання, без знань людина жити на землі не може», – зазначив Філарет.



Нинішню благодійну акцію ініціювала служба соціального служіння УПЦ КП (Eleos), її підтримали тисячі людей у різних містах України.



У рамках проекту «Ранець доброти» до Дня знань подібні подарунки отримали понад 300 дітей із родин українських військових, першокласники Покровська і Маріуполя та інших міст Донбасу.