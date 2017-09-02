Українські продакшн-компанії обслуговували до війни Росію, а тепер розгублені – кінорежисер Буковський

Документальний фільм режисера Сергія Буковського «Головна роль», відзначений на кількох міжнародних фестивалях, виходить в український кінопрокат. У центрі «Головної ролі» – мама режисера, українська актриса Ніна Антонова. Загалом у Буковського є понад 40 кіноробіт. Серед них – картина «Війна. Український рахунок» – про події Другої світової війни. Війні Росії проти України режисер теж хоче присвятити свій фільм. Коли він готовий приступити до нього, чи зняв би кінострічку про Петра Порошенка або інших українських керівників, що йому дає звання Народного артиста, навіщо Україні зараз Шевченківська премія і Спілка кінематографістів? Про це Сергій Буковський розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.