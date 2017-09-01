В’їзд за біометричними паспортами: точно для росіян, можливо, для білорусів – експерт

Із 1 січня 2018 року громадяни «деяких країн, які становлять ризики для України», зможуть в’їжджати на її територію лише за біометричним паспортом. Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав відповідне рішення Ради з безпеки та оборони України, яке має бути опубліковане найближчим часом. «В умовах, коли країна є об’єктом військової агресії з боку Росії, ця практика є цілком виправданою», – додав Порошенко. Жодної іншої крани при цьому названо не було. Чи не запозичила Україна риторику президента США Дональда Трампа, і чому було вибрано саме таке обтічне формулювання? Про це Радіо Свобода запитало експерта громадської організації «Майдан закордонних справ Олександра Хару.

– Звичайно, що найбільші ризики для національної безпеки України становить Російська Федерація, яка веде збройну агресію проти України. Буквально півроку тому почалася дискусія про те, чи запроваджувати візовий режим по відношенню до громадян Росії. Натомість було ухвалено таке рішення, яке не є візовим режимом, але воно дозволяє збільшити контроль за власним кордоном. Це була відповідь на побоювання громадськості, що досі ми цього не зробили, і цього ж вимагають потреби національної безпеки.

– Чому не можна було сказати прямо, що йдеться про громадян Російської Федерації? Для чого таке обтічне формулювання, чи для того, щоб потім додати до цього списку інші країни? Бо без цього списку воно виглядає досить штучним.

– Це логічно, що не було названо окремо країни в цьому указі. Ми знаємо, що є указ, який вводить в дію рішення РНБО. Напевно, є ще інші рішення РНБО, які не є публічними. І те, що президент не назвав Російську Федерацію і не визначив ці країни у документі, і дав ці повноваження Кабінету міністрів, це означає, що він дає гнучкий механізм для того, щоб вносити ці країни, чи вилучати їх з цього списку.

Малася на увазі перш за все Російська Федерація, можливо, якісь інші країни, наприклад, країни СНД

Я думаю, що тут малася на увазі перш за все Російська Федерація, можливо, якісь інші країни, наприклад, країни СНД, ми подивимося.

Це може бути і та ж сама Білорусь. Вона є військово-політичним союзником Російської Федерації

Це може бути і та ж сама Білорусь. Хоча вона не є такою ж агресивною, як Російська Федерація, але вона є військово-політичним союзником Російської Федерації. І в середині вересня там будуть проводитися навчання «Захід-2017», і там буде не лише велика кількість російських військових, але і спецслужб, які можуть використовувати територію Білорусі для проникнення на нашу територію. Звичайно, що вони можуть використовувати і білоруські документи для цього.

І запровадження процедури перетину кордону за біометричними паспортами, а також, як варіант, оформлення на кордоні біометричних документів та реєстрація біометричних даних на місці, посилить нашу безпеку, безпеку нашого кордону від Російської Федерації та від Білорусі через дії Російської Федерації.