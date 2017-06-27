МЗС: візовий режим з Росією підтримуємо, але це ускладнить життя українцям

Міністерство закордонних справ України підтримує запровадження візового режиму з Росією і технічно готове реалізовувати це рішення, якщо воно буде ухвалене Верховною Радою. Про це в ефірі Радіо Свобода сказала речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

«Наша позиція досить послідовна – підтримуємо введення віз з Росією. Ми розуміємо, що це країна агресор і для нас головне питання це контроль на кордоні... Якщо буде ухвалено політичне рішення Верховною Радою, безперечно ми будемо готові технічно і технологічно», – зазначила вона.

При цьому в МЗС побоюються дзеркальної відповіді з боку Росії і як наслідок ускладнення життя для українців.

«У Росії перебуває 3-4 мільйони українських громадян. Треба розуміти, як це може зачепити їхні права та інтереси. По-друге, як буде здійснюватися в’їзд і виїзд з Криму. Ми не можемо в’їжджати з візами на свою власну територію, якщо Росія запровадить візовий режим. По-третє, це питання неконтрольованої ділянки кордону, яка є між Росією та Україною», – розповіла Мар’яна Беца.

Загалом в МЗС виступають за ще більш жорсткі заходи перетину кордону з Росією, ніж просто введення візового режиму.

«Можливо розглянути введення в’їзду і виїзду за біометричними паспортами для росіян, плюс візовий режим, плюс реєстрація або в органах Міграційної служби, або через відповідні інтернет служби. Це на майбутнє, в широкій перспективі», – додала речниця МЗС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов оголосив, що громадян Росії мають із часом пропускати через кордон до України тільки за біометричними закордонними паспортами і з одночасним контролем біометричних даних.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив на підтримку ініціативи дозволити в’їзд до України громадянам Росії лише за умови «попереднього інформування» про намір перетнути українсько-російський кордон. Міністр юстиції України Павло Петренко, зі свого боку, заявляв, що юридичні механізми для запровадження візового режиму з Росією готові і що для цього потрібне тільки політичне рішення.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що в разі запровадження віз Росія відреагує симетрично.