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Детей из прифронтовых поселков и городов отправили в оздоровительные лагеря. Всего 340 из них три недели будут отдыхать в одесской «Молодой гвардии» и киевском «Артеке». Все путевки бесплатные.

На вокзале Константиновки не протолкнуться. Здесь собралась детвора со всех городов и поселков, расположенных вдоль линии разграничения. Отправляется десятая смена в оздоровительные лагеря «Молодая Гвардия» и «Артек». Там дети будут не только отдыхать, но и учиться,

Ожидаю, что там будет хорошее настроение, хорошее обучение

«Мы едем в «Артек», в лагерь. Под Киевом. Ожидаю, что там будет хорошее настроение, хорошее обучение», – говорит школьница из Красногоровки Катя Русина.

Первоклассник Никита Клименко из Новгородского никогда раньше в детских лагерях не бывал. Мальчика переполняет волнение и ожидание приятных сюрпризов от этой поездки.

«Ожидаю, что будет много развлечений всяких, гулять там будем каждый день, прогулки будут, фотографии», – делится надеждами ребёнок.

Из прифронтовой Марьинки едет 17 детей. Желающих было больше, поэтому пришлось проводить небольшой отбор.

Согласилось поехать очень много людей

«Согласилось поехать очень много людей, но мы сделали отбор детей. В первую очередь поехали дети из малообеспеченных семей, из многодетных семей», – рассказывает специалист по работе с детьми и молодежью Марьинской городской военно-гражданской администрации Ольга Дёмина.

Поездка в одесский или киевский оздоровительный детский лагерь – удовольствие недешевое. Раньше такие путевки продавали родителям льготных категорий со значительными скидками. В этот раз они полностью бесплатные.

Эти дети в первую очередь нуждаются во внимании и поддержке

«Стоит путевка в «Молодую гвардию» 7 тысяч 266 гривен, в «Артек» – 8 тысяч 200 гривен. Сейчас смена у нас бесплатная. То есть, Министерство соцполитики нам организовало бесплатную смену для деток из населенных пунктов вдоль линии разграничения. Потому что эти дети в первую очередь нуждаются во внимании и поддержке», – утверждает старший специалист управления по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации Ольга Азнаева.

Вся детвора в ожидании прибытия поезда. Он увезет малышей далеко не только от линии разграничения, но и от тревог, страхов и звуков обстрелов. В этом году, по словам чиновников, Донецкая область планирует отправить на отдых боле двух тысяч детей из прифронтовых населенных пунктов.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)