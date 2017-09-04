Найважливіші передвиборчі теледебати у ФРН

Берлін – За два тижні до виборів у Німеччині відбулися теледебати кандидатів на посаду канцлера від найбільших партій цієї країни: Соціал-демократичної, яку представляє Мартін Шульц, і урядової – Християнсько-демократичної з її очільницею і главою Кабінету Анґелою Меркель. Телевізійна «дуель» є єдиною можливістю для кандидатів поспілкуватися один з одним і показати виборцям свої переваги над опонентом. «Теледуель» тривала 97 хвилин і зібрала 15 мільйонів глядачів. За першим і негайним опитуванням та аналізом, Анґела Меркель здобула «переконливу перемогу».

Виборці, котрі досі не визначилися, і на яких спрямовувалася дискусія, так і не сформували своєї думки

Протягом теледебатів, які транслювалися недільного вечора у прямому ефірі чотирма телеканалами – ARD, ZDF, RTL і SAT1, не сталося жодного жорсткого обміну думками чи будь-якої незручної ситуації для обох «дуелянтів». Це свідчить про схожість позицій народних партій ФРН, котрі претендують на управління країною. Відтак виборці, котрі досі не визначилися, і на яких спрямовувалася дискусія, так і не сформували своєї думки. Про це у радіо «Дойчландфунк» говорив і політичний радник Міхаель Шпренґ. Він також окреслив головну складність цьогорічних виборів:

«Якщо спостерігати за ними обома, то й пані Меркель часто стверджувально кивала головою – коли пан Шульц щось говорив. Звичайно, вони дуже схожі між собою, адже ХДС і СДПН тривалий час керували країною разом. І зрозуміло, що їх обох знову можна уявити у новій великій коаліції. Але це і є проблемою, коли дві партії разом управляють, а потім мають виступати одна проти одної», – говорить політичний експерт.

Чимало політиків і спостерігачів прогнозували, що дискусія дуже ймовірно могла б уплинути на результат виборів до парламенту, які відбудуться 24 вересня. Але після «теледуелі» думки розділилися. Передусім тому, що «дуелі» – як такої – не сталося. А експерти навіть зазначають, що вона була чи не найслабкішою серед п’яти такого формату, котрі відбуваються з 2002 року.

За останніми прогнозами, блок ХДС/ХСС випереджає Соціал-демократичну партію приблизно на 15%.

За результатами опитування Меркель загалом презентувала себе краще

Після зустрічі кандидатів на посаду канцлера Мартіна Шульца і Анґели Меркель дослідницькі інститути повідомили: за результатами опитування Меркель загалом презентувала себе краще і, як передає інформаційна агенція Reuters, після дебатів вона лідирує серед глядачів. Відповідно до висновків Інституту соціальних досліджень Infratest dimap, 55% німців перед екранами телевізорів надали перевагу Анґелі Меркель і лише 35% – Мартіну Шульцу.

За даними державного телеканалу ZDF, Меркель здобула 33 % симпатій телеглядачів, тоді як Шульц – лише 17%

Також, за даними державного телеканалу ZDF, Меркель здобула 33 % симпатій телеглядачів, тоді як Шульц – лише 17%. Ще один державний телеканал – ARD – визнав Меркель компетентнішою від свого конкурента. Шульц набрав більше відсотків голосів телеглядачів лише за свої бойові якості.

Теми виборчих перегонів

Представники опозиційних партій критикують вибір тем перегонів: у першій частині йшлося про міграцію і біженців, у другій – про пенсійну реформу і забруднення довкілля.

Мартін Шульц закидав канцлеру її політичну лінію щодо Туреччини: Меркель хоч і не бачить нині цієї країни в ЄС, але й не вважає, що слід призупиняти з нею дипломатичні відносини. Шульц, своєю чергою, обіцяв виборцям реалізовувати жорстку політику щодо уряду Ердогана, а також припинити не лише фінансову допомогу, а й будь-які переговори з ним про вступ Туреччини до ЄС. Усе це всупереч тому, що Ангела Меркель уклала пакт із урядом Ердогана про фінансування біженців у Туреччині, котра має їх утримувати від переходу кордону з ЄС. Іншим каменем спотикання у дипломатичних відносинах двох країн нині є 14 громадян Німеччини, котрі перебувають у в’язницях Туреччини.

Представники і лівих, і правих партій закидали кандидатам на посаду канцлера, що вони оминули увагою найважливіші теми – щодо майбутнього країни, приміром, питання цифрової глобалізації суспільства та кризу валюти євро.

Відносини Німеччини з Росією, як і анексія нею Криму, конфлікт на сході України майже не обговорювалися

Відносини Німеччини з Росією, як і анексія нею Криму, конфлікт на сході України майже не обговорювалися. За винятком питання нинішньої діяльності колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера у Росії.

Одностайність щодо Ґергарда Шредера

І Анґела Меркель, і її опонент Мартін Шульц різко засудили рішення колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера обійняти керівну посаду в російському концерні «Роснєфть»

І Анґела Меркель, і її опонент Мартін Шульц різко засудили рішення колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера обійняти керівну посаду в російському концерні «Роснєфть», що нині перебуває у списку підприємств, проти яких запроваджені економічні обмеження. Саме ця обставина, на думку Меркель, розчаровує:

«Він (авт. – Шредер) підриває санкції, котрі запровадив Європейський Союз. Це дуже сумна ситуація», – сказала Меркель.

Мартін Шульц – на прохання ведучих теледебатів дати оцінку ситуації щодо колишнього канцлера – спочатку рішуче заявив, що не схвалює рішення свого однопартійця. Але згодом – після критики Ґергарда Шредера Анґелою Меркель, звернув увагу на його заслуги на посаді керівника держави.