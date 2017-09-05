(Друкуємо мовою оригіналу)

На киевском фестивале «Гогольфест» 7 сентября покажут спектакль «ДПЮ» харьковского театра «Прекрасные цветы», основанный на монологах участников АТО и гражданских, переживших конфликт. В этом спектакле о войне нет патриотизма и героизации участников боевых действий, но есть юмор, признания украинских военных в слабости и чувство стыда. Подробнее об спектакле в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали театральный режиссер, драматург спектакля «ДПЮ» Дмитрий Левицкий и актриса театра «Прекрасные цветы» и спектакля «ДПЮ» Оксана Черкашина.

Оксана Черкашина: Спектакль вырос из проекта, который организовала «Линия согласия», это гражданская организация в Харькове, и в течении года труппа моего театра принимала участие в «Playback театре», где мы слушали истории ветеранов АТО. Было также шесть психотерапевтов и это была некая терапевтическая акция. Услышанное нас так потрясло, что мы решили сделать об этом спектакль. Я пригласила Диму Левицкого быть концепт-менеджером. Материализовала это все в процессе «Линия согласия», ведь помогла в написании гранта USAID.

–Среди актеров известный ди-джей Тапольський.

Оксана Черкашина: Да. И Дмитрий Галка – это рядовой украинской армии с позывным «Угрюмый».

– А если говорить о названии. Почему вы его выбрали? «ДПЮ» - это в классическом понимании допризывная подготовка юношей?

Сам спектакль по форме напоминает урок и во многом мы, действительно, апеллируем к тому, какой урок мы проходим вместе с этой войной

Дмитрий Левицкий: Сам спектакль по форме напоминает урок и во многом мы, действительно, апеллируем к тому, какой урок мы проходим вместе с этой войной. Во многом эта встреча, этот диалог между актерами и военными проходит в live режиме на сцене. В этом, по моему мнению, заключается художественная ценность спектакля. Ведь находить диалог, находить правильные слова и термины с людьми, которые с войны возвращаются крайне нужно.

Оксана Черкашина: В спектакле есть момент, где я очень громко кричу в микрофон некоторые тексты и поскольку их очень сильно заглушает музыка, их практически никогда не слышно. И я думаю сейчас можно о них сказать, продолжая мысль Димы. Я играю якобы заучку и читаю с листика: «Десакрализация предполагает сокращение дистанции между мной и сакрализируемым объектом. Вот так и я в начале репетиции боялась у военного даже слово спросить, а теперь пойду и с ним потусуюсь». Когда мы говорим о дегероизации, это не значит, что мы ставим что-то под сомнение, а значит, что мы сокращаем эти дистанции и пытаемся найти честный диалог.

Дмитрий Левицкий: Кроме того, одна из тем спектакля это мужчина, маскулинность в постсовке и то за какими критериями мужчины в Украине становятся мужчинами. И если происходит война, то если ты не пошел на войну, то ты мужчина или нет? Такой вопрос мы, грубо говоря, ставим. И вот актеры театра, которые не пошли на войну, пытаются ответить на этот вопрос. Анатолий Тапольський как раз говорит текст от лица солдата: «Сними это напряжение, этот героический ярлык». В обществе нам не хватает коммуникации с военными. У нас есть широкий медийный канал, который представлен в виде наград, в виде экранной, выставочной культуры.

–Премьеру спектакля вы делали в Харькове, где очень много пророссийски настроенных людей. Как воспринимают подобные постановки в этом городе? Вы там не белые вороны?

Оксана Черкашина: Точка отчёта начинается с Харькова и с харьковского майдана, штурма ОДА в марте 2014 года и для многих харьковчан, которые были на спектакле, это было очень важным публичным событием. И после спектакля во время коммуникации со зрителями я не чувствовала, что мы белые вороны.

Дмитрий Левицкий: В проекте участвует также Дима Третяк, который участвовал в харьковском Евромайдане и он рассказывает о своем опыте.

– Насколько этот спектакль о гражданских? Или он только о военных?

Оксана Черкашина: Я не думаю, что спектакль только об военных. В одной их сцен мы говорим: кто есть участник этой войны и отвечаем, что мы все. Там много историй актеров и того, как мы это переживаем. Каждый из актеров в процессе подготовки вернулся в свою школу и у нас были интервью с классными руководителями, учителями ДПЮ. Ми искали ответы на много вопросов и эта ситуация просто помогла их вскрыть.

– Культурный критик Евгения Олейник, которая сотрудничает с Радио Свобода, побывала на одном их ваших спектаклей в культурном центре «Изоляция» и говорит, что одно из преобладающих чувств спектакля это стыд. Расскажите за что героям стыдно?

Дмитрий Левицкий: В спектакле четыре мужчины и одна женщина и, повторюсь, мы исследовали тему маскулинности и войны. Один их героев говорит, что отказался от повестки и чувство стыда в это время у него присутствует. Но мы говорим, что мужчина может быть слабым и этого не надо стыдится.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)