Було б не вигідно незаконно ввозити авто, якби їх можна було розмитнити – депутат

Вживані іноземні автомобілі, власники яких протестують сьогодні в урядовому кварталі, треба легалізувати і надалі контролювати їхнє ввезення, вважає представниця компанії «Єврокар» Олена Чепіножко. Водночас народна депутатка Оксана Продан зазначає, що держава повинна не тільки взяти ситуацію з іноземними автівками під контроль, а й подбати про спрощення митного оформлення таких машин.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» та голова Всеукраїнського об’єднання підприємців малого й середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан каже, що Верховна Рада ніяк не розгляне ініціатив, що дозволили б ввозити автомобілі легально:

В парламенті вже другий рік маємо два законопроекти, які спрощують митне оформлення і легалізують імпортні автомобілі

«Ми в парламенті вже другий рік маємо два законопроекти, які спрощують митне оформлення і легалізують імпортні автомобілі, які зараз їздять, скажімо так, напівлегально. Ці два законопроекти вже два роки лежать в парламенті, не дійшли до зали ще жодного разу», – стверджує депутатка.

Продан упевнена, що задача парламенту – адаптувати митне законодавство до потреб власників автівок, щоб автомобілі в Україні коштували не дорожче, ніж в Європі. Цього вимагають і міркування безпеки, додає вона.

Повинна Верховна Рада дати можливість людям зареєструвати в Україні автомобілі, які вони вже використовують

«Завдання, яке повинна вирішити Верховна Рада сьогодні: дати можливість людям зареєструвати в Україні автомобілі, які вони вже використовують, а для цього треба їх легалізувати і мати базу, зареєструвати ці автомобілі. Держава повинна розуміти, хто їздить на цьому автомобілі і відповідає за ті чи інші порушення правил руху», – аргументує парламентарка. На її переконання, автомобілісти готові платити за розмитнення і контроль безпеки, але не можуть сплачувати ціну вищу, ніж європейці.

Тетяна Острікова, народний депутат від партії «Самопоміч» та представниця Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, доповнює, що, окрім Митного кодексу, вдосконалень потребує й Податковий, адже акцизи на ввезення вживаних автомобілів, на її думку, «драконівські». Зараз, за її словами, це вирішується на рівні уряду, в робочій групі з питань автомобілів із іноземною реєстрацією. Як і Оксана Продан, вона впевнена, що спрощення процедури та зниження акцизів піде на користь і водіям, і державі.

Я хочу, щоб держава Україна знала, хто є власник і хто водій цієї машини

«Я хочу, так само як і власники, які стоять з гаслами, щоб вони платили податки в український бюджет, стали на українську реєстрацію, мали українську страховку, і щоб держава Україна знала, хто є власник і хто водій цієї машини», – каже Острікова.

У свою чергу, парламентар та автор закону про зниження акцизу на імпорт іномарок Роберт Горват пропонує розширити законопроект власного авторства № 3251, який був ухвалений наприкінці травня цього року і передбачає внесення змін до Податкового кодексу та тимчасове – до 31 грудня 2018 року – зниження ставки акцизного збору на транспортні засоби, що були у використанні. Розширення, за словами Горвата, передбачає внесення до законопроекту також стандартів «Євро-3» і «Євро-4» та продовження його дії до 2020 року. Він сподівається, що тоді «пересічники» (власники автомобілів з іноземними номерами – ред.) перейдуть на українські номери.

Якщо в тебе є машина «Шкода Октавія» 2001 року, то за 500-600 доларів людина розмитнила б її і каталася

«Головний меседж той, що людям було б невигідно їздити «по пересічці», незаконно за схемами ввозити ці машини, якщо б їх можна було розмитнити. Якщо в тебе є машина «Шкода Октавія» 2001 року, яка коштує 2-2,5 тисячі доларів, то за 500-600 доларів людина розмитнила б її і каталася», – каже депутат.

У свою чергу, керівниця зовнішніх комунікацій компанії «Єврокар» Олена Чепіжко вказує на кілька проблем, які спричиняє ввіз іноземних автомобілів – черги на митниці, ускладнення ситуації на дорогах і «спотворення» й «заганяння» у певний тіньовий формат авторинку.

Втім, представниця офіційних торговців бачить компромісні шляхи вирішення проблеми:

Другий момент – не дозволяти ввіз додатково інших автівок іноземної реєстрації

«Це власне намагання легалізувати ті автомобілі, які були ввезені, з розстрочкою сплати митних платежів у тому разі, якщо ці автомобілі відповідають стандартам екологічним, які відповідають на даний момент в Україні, тобто «Євро-5». І другий момент – не дозволяти ввіз додатково інших автівок іноземної реєстрації. Фактично таким чином ми зможемо зняти момент певної соціальної напруги», – пропонує вона.

На думку Чепіжко, автомобілі, які не відповідають стандартам безпеки, не можна пропускати на територію України.

Із цим аргументом не згоден голова громадської організації «Авто Євро Сила» Олег Ярошевич. Він не вважає виправданим обмеження, згідно з яким не підлягають законному розмитненню іноземні вживані автомобілі, старші 2010 року:

Будь-який автомобіль 2000-х років випуску набагато безпечніший, ніж «Таврія» чи «Ланос»

«На 200% упевнений, що будь-який автомобіль 2000-х років випуску має по п'ять-десять подушок безпеки. Він набагато безпечніший, ніж «Таврія» чи «Ланос», які виробляються у нас в Україні», – запевняє активіст. При цьому він переконаний, що такі авто є оптимальним варіантом для людей із невисокими доходами, які не можуть дозволити собі нову автівку, навіть зібрану в Україні.

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