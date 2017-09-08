Дуб замість Леніна? Що поставити на центральній площі Запоріжжя?

Запоріжжя – Банерна плівка із зображенням козака на тлі соняшників та національні прапори – так у Запоріжжі приховали залишки пам’ятника Леніну. Депутати Запорізької міської ради навіть ухвалили окреме рішення про демонтаж постаменту, але він і досі стоїть на колишній площі вождя, а тепер Запорізькій. Місцева влада обіцяє розробити проект реконструкції цього колись заполітизованого міського простору, однак він так не був презентований запорізькій громаді. А місцеві експерти заявляють, що лишати таке знакове місце в центрі міста у занедбаному стані неприпустимо.

Дуб замість Леніна пропонує встановити на центральній площі міста директор запорізького маркетингового агентства Ozone-Group Максим Терещенко. Він разом з однодумцями з бізнесу взявся на громадських засадах розробляти туристичну концепцію розвитку Запоріжжя. Підприємець гадає, що металева скульптура дуба чи навіть пересадженого туди сторічного дерева прекрасно впишеться в міський пейзаж. Підходящий дуб планує привезти з Канади.

«Сам по собі дуб – це символ минулого-майбутнього. Запоріжжя якраз розташоване на цій межі. В Канаді – велика кількість дубів, є багаторічні, сотні років. Можна один з дубів викопати – є така технологія приживлення і можна посадити справжній. Не треба буде ніякого металу. Таким чином Канада – наша друга батьківщина, бо найбільша кількість емігрантів до Канади, то це може бути символічно. Можна привезти кілька дубів і який приживеться… Це розтягнеться на кілька років, але це може дати гарний поштовх для розвитку, морального підвищення духу», – каже Максим Терещенко.

Лишити як є чи змінити?

Після демонтажу скульптури Леніна у березні 2016-го на площі залишився її постамент. Напередодні Дня Незалежності того ж року його сором’язливо прикрили національною символікою.

Запорізька урбаністка та кураторка культурних проектів місцевої арт-галереї «Баранник» Наталя Лобач вважає, що таке використання державних символів є неприпустимим.

«Його дуже дивно прикрасили таким стилем, що називається «вишиватництво». Всі ті символи державні, вони ніби принижуються, тобто в такому контексті, в такому рішенні вони не читаються, не сприймаються адекватно», – каже Наталя Лобач.

Не відбулося заміщення старого радянського заполітизованого концепту площі новим, сучасним змістом, зазначає місцевий політичний експерт Павло Скурський.

Церкву поставити, той варіант, що пропонували зробити колесо огляду, чудовий

«Недавно були події у Києві, коли представниця Femen залізла на постамент Леніна. Я особисто думав, що там щось вже поставили. Процес заміщення включає в себе не руйнування, а у даному випадку вийшло просто руйнування. Особисто моя думка, бо там різні були варіанти, церкву поставити тощо, той варіант, що пропонували зробити колесо огляду, чудовий. Будь-який аполітичний, яскравий варіант був би найбільш доречним», – каже політолог.

В індустріальному Запоріжжі замість політичних символів хотіли б бачити більше зелені на вулицях.

«Людина, яка перебуває постійно в рутині, у транспортному колапсі, вона не може адекватно себе сприймати. Як результат, економічно, психологічно, ці всі моменти накладаються і люди, на відміну від жителів інших міст, дуже сумно виглядають, песимістично налаштовані, у стані стресу і апатії. І в тому числі одна з причин цього, що у нас в Запоріжжі немає нормальних паркових зон», – вважає Максим Терещенко.

Очільник управління внутрішньої політики Володимир Головешко не розголошує деталі проекту оновлення головного міського майдану.

Презентувати свій проект перетворення колишньої площі Леніна у мерії обіцяють до кінця року.