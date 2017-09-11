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Ситуация на Донбассе выгодна и украинской власти, поскольку на агрессию России можно списывать неудачи. Кроме того, политикам это выгодно и с коммерческой точки зрения. Но опасность для нее играют не только военные действия на Востоке, а и милитарные объединения внутри страны. Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш и политолог, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко.

Сергей Гармаш: Честно говоря, я ничего хорошего для Донбасса не жду. Поскольку нет государственной политики, нет видения, как решать этот вопрос. Поэтому все законопроекты, о которых все говорят, но каких никто не видел, это все ситуативно, противоречиво. Скорее всего регион останется пунктом дестабилизации и дезориентации общества. Вопрос Донбасса вряд ли решится в ближайшее время. Ведь для того, чтобы решить конфликт, нужно чтобы хотя бы одна сторона хотела этого, была в этом заинтересована. Я не вижу такой заинтересованности ни у Киева, ни у Москвы, ни у Европейского союза.

– Почему Киеву это выгодно?

Сергей Гармаш: Потому что на агрессию России можно списывать экономические неудачи, непринятие каких-то реформ, говорить, что это рука Москвы. Кроме того, многие политики у нас занимаются бизнесом и на этом очень неплохо зарабатывают. А так разрешить конфликт, чтобы еще и нашим политикам было выгодно, пока нету такого варианта.

– Насколько российская угроза страшна для Украины? Мы помним выступление Петра Порошенко. Чаще всего звучало слово Россия, Кремль и так далее. Это объективные слова или он нагнетает ситуацию?

Константин Матвиенко: Россия становит колоссальную опасность для Украины. Хотя, буквально сегодня российская авиация разбомбила паромы на Евфрате в Сирии, где погибли 36 человек, в том числе 9 детей. То есть Россия не покидает свою агрессию и на Ближнем Востоке. В этом понимании президент прав. Более того, это второе обращение гаранта, в котором он не вспоминает о том, что Минским соглашениям нету альтернативы.

– Он говорит, что нет военного решения проблемы, есть только политически-дипломатический путь. Наверное, он имеет в виду Минск?

Фактически уже есть решение о летальном оружии, но этот вопрос должен быть разрешен до 30 сентября, поскольку в этот день заканчивается действие военного бюджета США

​Константин Матвиенко: Военного решения действительно нет. Россия – ядерная держава с четыре раза большей армией. Поэтому без участия наших союзников, а Украина имеет нейтральный статус, официальных союзников у нас нету, будет трудно. Фактически уже есть решение о летальном оружии, но этот вопрос должен быть разрешен до 30 сентября, поскольку в этот день заканчивается действие военного бюджета США, где ети расходы предусмотрены. Все документы в Трампа, но я сомневаюсь, что он подпишет документ до 30-го числа. Это означает, что вся процедура должна идти по новой. Мы знаем, каких потерь понесли США в связи с стихией. И у них есть куда потратить деньги в интересах своих сограждан. Украина остается сам-на-сам со своим врагом. Мы очень заинтересованы в том, чтобы власть в Украине была стабильна и разумна, но она всеми своими действиями демонстрирует противоположные качества.

– Так лукавит президент или нет?

Константин Матвиенко: Субъективно, как человек, я ему не верю.

– Какие Вашы прогнозы: проголосуют законопроект о реинтеграции Донбасса?

Последнее видеообращение Семенченка, он призывает к мобилизации сторонников блокады России. А сзади люди отрабатывают приемы борьбы с полицией. Это отработка внутренних конфликтов

​Сергей Гармаш: Я думаю, что этот законопроект, который ничего больше не делает, кроме того, что легитимизирует Минские соглашения, это негативный факт. Ети соглашения в принципе не выполнимы. Я надеюсь, что он не будет признан. И инцидент на границе с Саакашвили показал, что в обществе есть силы, которые способны напрямую действенно влиять на принятие решений. Есть еще и вопрос внутренних переселенцев, который никак не решается, и он также будет подыматься в новом политическом сезоне и думаю, он также не будет решатся. Проблем много, они как снежный ком будут дестабилизировать ситуацию. Можно говорить о Путине, но источником опасности в большей мере является наша власть. Это способствует тому, что в обществе возникает потребность в радикальных действиях. Сегодня я вижу опасность в милитарных группах, которые намерены заниматься политикой. Последнее видеообращение Семенченка, например, когда он призывает к мобилизации сторонников блокады России. Он говорит, а сзади люди отрабатывают приемы фактически борьбы с полицией. Это не военные действия, это отработка внутренних конфликтов. Такие подразделения есть и главное, что они пользуются поддержкой людей.

– Чего они хотят? Они пойдут захватывать ОРДЛО?

Сергей Гармаш: Они, как и все общество, хотят решения проблемы. И они будут влиять на политику Киева. Возможны провокации и на линии разграничения. Там есть вооруженные формирования, которые до сих пор не подчиняются Минбороны или Министерству внутренних дел.

Ясно, что 2017 год не станет годом освобождения Донбасса. Нас ждет дестабилизация на фоне криминала

​Константин Матвиенко: Хочу добавить о законопроекте и о том, что украинская власть разделяет Крым и Донбасс. Ранее был законопроект за инициативы Оксаны Сыроид, законопроект о оккупированной территории, где Донбасс и Крым одна оккупированная территория. Но в данной случае авторы пошли на поводу в Путина и компании и разъединили проблему. Возвращение Крыма невозможно без реинтеграции Донбасса. Ясно, что 2017 год не станет годом освобождения Донбасса. Нас ждет дестабилизация на фоне криминала.

Одним их интересов этих групп является крышевание нелегальных бизнесов, ломбардов, публичных домов

Не зря мы вспомнили об милиарных формированиях. Не будем забывать, что одним их интересов этих групп является крышевание нелегальных бизнесов, ломбардов, публичных домов.

Играет роль и агрессивная позиция власти к обществу, которая приведет к серьезной дестабилизации. Судя по тому, сколько министров Гройсмана ушло в отставку, у меня нет никаких предпосылок сказать радиослушателям, что власть возьмется за ум.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)