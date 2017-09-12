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Свой первый боевой опыт американский журналист Кристофер Аллен, погибший 26 августа в Южном Судане, получил в Восточной Украине. Бойцы и волонтеры вспоминают, что видели его в самых горячих точках фронта. Аллен работал как с военными, так и с гуманитарными организациями. Вначале освещал события по обе стороны фронта, но отношение к конфликту изменила трагедия «Боинга» «Малазийских авиалиний».

26 августа 2017 года американский журналист Кристофер Аллен погиб на территории Южного Судана. «Комитет по защите журналистов» требует от властей молодого государства провести независимое расследование гибели – причиной смерти стало ранение в голову, и правозащитники подозревают военных в преднамеренном убийстве корреспондента. Последние две недели он провел с повстанцами, которые воюют против руководства Южного Судана, и погиб в ходе боя на границе с Угандой и Конго.

Перед тем, как уехать работать в Африку, Крис Аллен жил в Украине и был военным корреспондентом сразу нескольких изданий. Писал для Kyiv Post, Al Jazeera, Vice News и многих других. Как рассказывает журналист и бывший боец Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Владимир Демченко, в первый раз на фронте он увидел Аллена еще летом 2014 года. Тот как раз приехал с оккупированной территории и видел сходство в двух сторонах конфликта. Правда после того, как он поработал на месте сбитого самолета «Малайзийских авиалиний», его отношение к российским гибридным силам поменялось.

Он увидел там российские войска и как-то резко изменил вообще отношение ко всей этой ситуации

«Мы с ним пересеклись в Песках уже зимой 2014 года. После того, как «Боинг» упал, с ним была какая-то история. Он был неподалеку, и в итоге сменил свою точку зрения на так называемых «ополченцев», увидел там российские войска и как-то резко изменил вообще отношение ко всей этой ситуации», – рассказывает Демченко.

Во всех подразделениях Аллена помнят, везде он был довольно безбашенным и не боялся работать на передовой, непосредственно в окопах, рассказывает Демченко. Криса всегда тянуло на войну, он всегда пытался прорваться на фронт и в итоге уехал в Африку. Демченко был одним из тех, кто провожал Криса в полет, который стал последним.

«В вечер перед его отлетом, за 2-3 недели до гибели, мы встречались, и он рассказал про свои планы поехать в Африку. Я начал его отговаривать, мол Украина-Украиной, а там все по-другому. В ответ Крис говорит: «Ты не представляешь, там же вообще никого нет среди этих повстанцев. Нет никого, кто мог бы рассказать изнутри, что там происходит», – вспоминает Демченко.

По словам добровольца батальона «Азов» и документалиста Олеся Кромпляса, Аллен подтолкнул его к более серьезному отношению к работе. Они познакомились в конце 2014-го-начале 2015 года и быстро нашли общий язык – оба были в Иловайске и оба фотографировали военных.

У него горели глаза. Он говорил, что хочет написать книгу

«Помню, как у него горели глаза, как он меня глубоко и детально расспрашивал. Что меня поразило – он хотел снова ехать на восток, но больше для того, чтобы писать. Он говорил, что хочет написать книгу. Обычно журналисты едут на восток за визуальным материалом. А его поведение и желание мне как-то напомнило Хемингуэя», – сказал Кромпляс радио Донбасс.Реалии.

Если до встречи с Алленом доброволец просто фотографировал все, что видел вокруг, и занимался новостями, то после встречи с американским коллегой начал думать настоящими фотопроектами.

Позже я посоветовал ему поехать в Широкино

«По его советам я начал заниматься проектами, которые могут выразить проблемы более глубоко. Позже я посоветовал ему поехать в Широкино и уже где-то там мы виделись еще раз. Он был в окопах, с каким-то блокнотом. Именно таким, каким я и представлял его в работе», – говорит Кромпляс.

В Широкино Аллен, в частности, собирал для журнала Vice материал об иностранных добровольцах в полку «Азов». Статья вышла летом 2015 года.

Помнит американского журналиста и лидер гуманитарной инициативы «Пролиска» Евгений Каплин. Как он рассказал Радио Донбасс.Реалии, Аллен неоднократно работал вместе с международными гуманитарными организациями. А на фронте он занимался настоящей военно-полевой журналистикой, говорит волонтер.

Мы несколько раз встречались. Один раз в районе Авдеевки и Донецкого аэропорта

«Мы несколько раз встречались. Один раз в районе Авдеевки и Донецкого аэропорта, еще один раз на Мариупольском направлении. Мы доставляли гуманитарную помощь людям в населенные пункты на линии соприкосновения. Они фотографировали, снимали про ситуацию в нашем конфликте, показывали насколько близко стороны. Он опубликовал фото с подписью «200 метров от позиции одной стороны до позиции другой стороны», – рассказывает Каплин.

Иностранные журналисты, которые сюда приезжают, – люди рисковые, делится опытом общения с военкорами волонтер. И Крис был именно таким – не боялся залезть в окоп, общаться с солдатами. Все для того, чтобы лучше разобраться в ситуации.

Крис Аллен стал первым зарубежным журналистом, который погиб в Южном Судане с 2012 года. Этот регион считается одним из самых опасных для прессы. Включая Аллена за последние 5 лет тут погибло 10 журналистов. Также, как сообщают американские СМИ, за последние несколько месяцев 15 местных журналистов выкрали, избили или задержали, больше 20 иностранных корреспондентов выгнали из страны.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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