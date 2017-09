Американського журналіста, який висвітлював війну на Донбасі, вбили у Південному Судані

Комітет захисту журналістів вимагає провести незалежне розслідування обставин смерті американського репортера Крістофера Аллена, якого вбили у Південному Судані минулого тижня. Журналістська організація підозрює, що урядові війська навмисно полювали за журналістом, який пересувався разом із повстанськими з’єднаннями. Перед поїздкою до Африки Аллан висвітлював війну на Донбасі та був одним із перших, хто прибув на місце падіння малайзійського лайнера МН-17, збитого російською протиповітряною ракетою.

«Для незалежного журналіста Крістофера Аллена важливим було не відвертатись від найгіршого, що відбувається з людством. Живучи у відповідності до своїх переконань, у своїх нецілих 26 років він встиг висвітлити конфлікти в Україні та Південному Судані та поділитися потужними історіями з людьми по всьому світу», – пише про Аллена його колега з Голосу Америки Сейлем Соломон.

Минулої суботи Аллен був убитий під час зіткнення між урядовими військами та групами повстанців у південному прикордонному містечку Кайя, що у Південному Судані. Аллан, який пересувався разом із повстанцями, загинув від кульового поранення в голову. Про його смерть повідомили колеги-журналісти.

Південний Судан – наймолодша у світі незалежна держава, яка відділилася від Судану у 2011 році. Та незабаром країну охопила кривава міжетнічна громадянська війна. Повстанські сили вимагають відставки президента Сальви Кіїра, звинувачуючи його уряд у масових убивствах мирного населення. Сама влада багатого на нафту Південного Судану ці звинувачення відкидає, але суттєво обмежує доступ міжнародних журналістів до країни, побоюючись, що вони задокументують воєнні злочини у цій країні. Однак американському журналістові Крістоферу Аллену вдалося потрапити в самий центр протистояння у складі повстанської групи SPLA-IO.

Як повідомляє видання The Telegraph, сторони конфлікту надали різну інформацію стосовно обставин смерті американського журналіста. Міністр інформації Південного Судану Майкл Макуей повідомив, що журналіст незаконно перебував на території Судану, і раніше йому було відмовлено у наданні візи для в’їзду на територію країни, відтак він перебував там незаконно. Речник урядової армії Південного Судану заявив, що хлопець перебував на боці повстанців, і така доля чекатиме на будь-кого, хто «нападатиме з ворожими силами», повідомляє The New York Times.

Комітет зі захисту журналістів рішуче відкинув цю позицію, заявивши, що Аллен не надавав жодної допомоги повстанцям, і зазначив, що міжнародне право дає журналістам такий же захист, як цивільним особам у зоні конфліктів. Правозахисники зазначають, що єдиною зброєю, яку мав Аллен, була камера. Повстанці ж заявляють, що Аллена вбили навмисно, і що урядові війська добре бачили, що він був у жилеті із надписом «преса», повідомляє видання.

Комітет зі захисту журналістів зазначає, що «фотографування та репортаж із місця подій не є атакою, це журналістська робота, яку виконують цивільні особи, які захищені міжнародним правом». Організація закликає до незалежного розслідування справи для того, щоб притягнути до відповідальності винних за вбивство журналіста.

Кореспондентка Радіо Свобода Вікторія Жуган, яка знала Аллена особисто, на своїй Facebook сторінці зазначила, що молодий журналіст «не боявся стояти за себе і за те, у що вірив, і лізти в саме пекло, він точно знав, на що іде. Перед поїздкою в Південний Судан в нього шалено горіли очі – він їхав за Великим Матеріалом».

Наразі Жуган звертається із петицією до міжнародних видань, з якими працював Крістофер Аллен, для того, щоб вони підтвердили свою співпрацю з журналістом та засудили незаконні вбивства журналістів провладними силами Південного Судану. Петиція вже зібрала понад 250 підписів.

Історик за фахом, своєю роботою Аллен зробив значний внесок у висвітлення чинних геополітичних викликів у Європі та, зокрема, в Україні. Коли у Києві почалася Революція гідності, молодий журналіст сказав: «Я хочу бачити, як твориться історія. Я не хочу читати про історію», – повідомляє Голос Америки.

Він також порушував важливі для України питання, наприклад про те, кому належать ЗМІ в Україні або чи достатньо нова влада бореться із корупцією.

Стаття Аллена для Vice: «Знайомтеся з європейськими бійцями, які поїхали на війну в Україні»

Молодий журналіст працював на такі всесвітньо відомі видання як The Telegraph, Al Jazeera, Toronto Star, The Pennsylvania Gazzette, The Independent та став одним із перших репортерів, які приїхали на місце катастрофи малайзійського літака МН-17 на Сході України та в деталях розповіли світу про те, що там побачили.

Пізніше в документальному фільмі Аллен поділився своїми враженнями: «Коли перебуваєш тут, на сході України, і крізь бачиш смерть, ти усвідомлюєш наскільки швидко можна втратити життя. Чи це людина, яка пересікає дитячий майданчик під час обстрілів, чи то люди, які впали з висоти 10000 метрів у літаку – ти швидко усвідомлюєш, перебуваючи тут, усередині конфлікту, наскільки крихким є життя», – цитує журналіста Голос Америки.

Його сім’я розповідає, що він міг би обрати спокійне життя, працюючи в науковій сфері, та він був відданий «ідеї розповісти історії людей, які шукали свободи в забутих куточках світу», – зазначає видання.