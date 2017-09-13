Новий iPhone дискримінує жінок у нікабах?

Після презентації нового iPhone акції компанії Apple дещо впали. Головна причина, як вважають, терміни появи продукту. Смартфон iPhone X можна буде купити аж 3 листопада. А анонсовані iPhone 8 і iPhone 8 plus з’являться у продажу 22 вересня. Головним проривом iPhone X є технологія Face ID, здатна розблоковувати телефон через обличчя власника. Головним мінусом – ціна, яка стартуватиме від 1 тисячі американських доларів. У Apple представили також поліпшену модель «розумного годинника», промо-ролик до презентації якого зняли на вокзалі в Києві.

Американська компанія Apple продемонструвала відразу три нові моделі своїх смартфонів. Найдорожчий із них, iPhone X коштуватиме від 999 доларів США, моделі iPhone 8 та iPhone 8 Plus – від 699 і 799 доларів, залежно від встановленого обсягу пам’яті.

Нові iPhone 8 і iPhone 8 Plus стали модернізованою версією торішніх моделей 7 і 7 Plus. Експерти вважають, що це фактично iPhone 7s, проте в Apple вирішили дати йому новий порядковий номер. Головні відмінності «вісімок» від попередніх – бездротова зарядка і нове «залізо».

Головна ж новинка Apple, iPhone X – став найдорожчим смартфоном в історії компанії. Головна його відмінність – функція розпізнавання обличчя власника. Технологія Face ID замінить сканер відбитків пальців, який був на попередніх iPhone. Також завдяки вбудованому нейропроцесору з’явилася можливість відправляти 3D-емоджі, які зможуть повторювати рухи обличчя власника. Також можна буде записати відео, де замість голови людини з’явиться смайлик і говоритиме вашим голосом. Цей смартфон буде повністю скляним. Що, кажуть оглядачі, виглядає гарно, але ненадійно.

Доплата за статусність

Керівник компанії Apple Тім Кук назвав «десятку» «найбільшим стрибком» з часу найпершого iPhone. Оцінити новий смартфон повною мірою до його виходу в продаж неможливо. Поки що ж виглядає, що проривною річчю iPhone X стала лише технологія Face ID.

iPhone X буде статусним телефоном. Є великий прошарок населення для яких трендовість є важливим статусним фактором

«iPhone X буде статусним телефоном. Багато людей просто захочуть спробувати розпізнавання обличчя як функцію, яка сама по собі є цікавою, – каже у розмові з Радіо Свобода керуючий партнер компанії цифрових комунікацій PlusOne DA Максим Саваневський, – Це, фактично, доплата за статусність. Є великий прошарок населення для яких трендовість і наявність чогось нового є важливим статусним фактором. Це саме те, на чому й зіграла сама компанія, бо говорити про якісь революційні рішення в iPhone X, крім розпізнавання облич не можна».

Найбільшим недоліком iPhone X називають його ціну. Посол США у Росії Джон Теффт, навіть пожартував, чи не надто дорого це для його смаку.

Apple випускає нову модель, яка коштуватиме близько 1200 доларів. Один телефон. Я починаю ставити собі питання, чи не надто це дорого для мого смаку

«Apple випускає нову модель, яка коштуватиме близько 1200 доларів. Один телефон. Я починаю ставити собі питання, чи не надто це дорого для мого смаку», – сказав Теффт в інтерв’ю Радіо Свобода напередодні виходу нового iPhone.

Apple Watch на вокзалі у Києві

Користувачі соціальних мереж найактивніше відреагували на технологію Face ID, якій було присвячено чи не найбільше жартів. Один із них, як цей смартфон розблоковуватимуть жінки-мусульманки, вбрані у нікаби та бурки, які повністю закривають обличчя.

«Він не розпізнає закрите обличчя. Але те ж саме з Touch ID. Люди в рукавичках не можуть розблокувати свій телефон. Але так, є якась незручність для певної групи людей», – каже Максим Савенський.

А українські користувачі увагу звернули на появу у ролику Apple Watch кадрів із київським вокзалом і станції метро «Золоті ворота».