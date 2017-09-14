(Друкуємо мовою оригіналу)

В группировке «ЛНР» признали факт проукраинского сопротивления в оккупации, однако списали его – на спецслужбы. Так называемое «МГБ» группировки выложило видео «раскаяния» спортсмена Виктора Степаненко, который накинул на себя украинский флаг во время церемонии награждения после соревнований в Стаханове. Пророссийские боевики заявили, что спецслужбы Украины «устроили провокацию» и заставили спортсмена поступить так, угрожая здоровью его матери.

«Ты выйди на награждение с украинским флагом, и всё, к тебе никаких претензий не будет. Соревнования провели, на награждение я вышел с украинским флагом», – это якобы признание Виктора Степаненко, тренера по полиатлону, обернувшегося в украинский флаг во время церемонии награждения на соревнованиях в подконтрольном группировке «ЛНР» Стаханове. Видео с «раскаянием» спортсмена опубликовало МГБ группировки «ЛНР», заявив, что украинские спецслужбы устроили провокацию на спортивных соревнованиях.

Что же произошло? 26 августа Степаненко на своей страничке в фейсбук опубликовал фото, где ему на плечи накинут флаг Украины, перед ним – представители местной власти, вручающие награду за победу в забеге ко Дню шахтера.

То, что факт акции с флагом действительно имел место, вытекает и из сообщений самих пророссийских силовиков. Теперь они заявили, что произошла диверсия с подачи украинских спецслужб. И выложили якобы признание Виктора Степаненко в том, что его завербовали спецслужбы Украины. Вероятнее всего, перед тем спортсмен уже провел время в общении с «силовиками» группировки «ЛНР», ведь показания он дает в их офисе, а «МГБ» само пишет, что «провело с ним беседу».

Как всё начиналось?

Случаи гражданского сопротивления в оккупации не единичны. Пионером арт-сопротивления в Донецке стал художник Сергей Захаров, попавший в плен к группировке «ДНР» после того, как выставлял на улицах города фигуры, на которых были изображены карикатуры на боевиков. К примеру, ныне уже ликвидированный боевик «Моторола» со своей женой.

Действия Степаненко Захаров понимает, однако считает, что таким поступком мужчина подписал себе приговор. Ведь, когда Сергей устраивал свои акции, ещё не было ощущения, что оккупация будет столь продолжительной.

Луганчанин, который вышел с флагом, – самоубийца на самом деле. У него наверное лопнуло терпение

«Луганчанин, который вышел с флагом, – самоубийца на самом деле. У него наверное лопнуло терпение. Это уже крайняя степень. В основном же люди так или иначе будут выживать, осторожничать. Когда всё начиналось, ещё была возможность это остановить и сопротивляться», – говорит Захаров. Художник уверен, что открытых акций на неподконтрольных территориях в ближайшее время может и не быть, но вот тихое сопротивление останется. На улицах всё равно будут появляться надписи: «Слава Украине», где-то вывешиваться флаги и включаться гимн.

История сопротивления

Первый акт гражданского сопротивления сделал заключённый донецкого СИЗО ещё 12 мая 2014 года, на следующий день после так называемого «референдума» боевиков. Тогда из окна камеры был вывешен украинский флаг. А в конце июля того же 2014 года в оккупированной Горловке на стене многоэтажки появилось жёлто-голубое полотнище, тогда силы АТО вплотную подступили к городу, и люди надеялись на скорое освобождение. В 2015-м на стенах в Донецке начали появляться массово граффити с нелицеприятными надписями в адрес захватчиков и России.

В Краснодоне Луганской области было граффити с надписью: «Адольф Путин» и нацисткой свастикой поверх российского триколора. Кроме того, время от времени люди включали гимн Украины во время государственных праздников, напоминая окупантам, чей Донбасс.

День Независимости, День Конституции Украины, а также празднества, организованные оккупантами – все это каждый год не обходится без проукраинского демарша: гимн, звучащий из колонок на набережной в Донецке в 2015-м, из брошенных Жигулей – в 2017-м, флаг на многоэтажке, гимн в исполнении школьников в луганском торговом центре «Южноград».

Сопротивление продолжается

Таких случаев больше, чем мы можем себе представить, говорит ветеран АТО из Донецка Виталий Овчаренко.

«Существуют там люди, которые объединяются в группы и пытаются показать миру и Украине то, что в оккупации есть люди, которые за Украину. Постоянно мы видим сообщения, что люди там расклеивают какие-то листовки, пишут балончиками на стенах призывы и какие-то надписи. ФСБ постоянно ведёт охоту за теми, кто проявляет любое инакомыслие по отношению к российским оккупантам», – отмечает Овчаренко.

По его словам, сейчас в группировках «ЛНР» и «ДНР» действуют методами КГБ и НКВД, когда заставляют задержанных за инакомыслие, публично признавать свою вину и осуждать поступки. В то же время Овчаренко призывает не осуждать людей, которые давали такие признание под дулами автомата.

Сидя в тёплом Киеве очень удобно осуждать, а неизвестно в чём бы признались бы, сидя в грязном подвале, когда приставлен автомат

«Те люди, которые попали в плен к русским, пусть они подписывают всё, что угодно – их цель обезопасить себя от насилия. Сидя в тёплом Киеве очень удобно осуждать, а неизвестно в чём бы признались бы, сидя в грязном подвале, когда приставлен автомат», – акцентирует Овчаренко.

Продолжать сопротивление на временно неподконтрольных территориях стоит, уверен активист донецкого Евромайдана Максим Касьянов. Такие акции, по его мнению, заставляют оккупантов понять, что им не рады.

Сама надпись на доме «Слава Украине», она мало что меняет, но смысл в том, чтобы оккупанты понимали, что здесь есть люди, которые ждут Украину

«Последние полгода в Донецке люди начали наконец-то разговаривать в общественных местах, – говорит он. – То, чего в 2015 году практически не было, люди даже на телефонные звонки не отвечали в маршрутке, чтобы не попасть на подвал. Сейчас люди уже устали бояться. Сама надпись на доме «Слава Украине», она мало что меняет, но смысл в том, чтобы оккупанты понимали, что здесь есть люди, которые ждут Украину».

Как отмечает Касьянов, сейчас «силовики» так называемых «МГБ» тратят большие ресурсы на поимку блогеров. Но борьба с инакомыслием вряд ли приведёт к желаемому результату, так как люди продолжат сопротивление.

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)