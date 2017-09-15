«Антипутінські» настрої сильні, як ніколи – екс-спікер Конгресу США

Російська Федерація виснажиться через конфлікт із Україною і, зрештою, програє його. Про це заявив 50-й спікер Палати представників США, кандидат на посаду президента США Ньют Гінгріч під час 14-ї щорічної зустрічі «Ялтинської європейської стратегії». Він упевнений, що світова спільнота буде неухильно на боці України, адже Росія порушила міжнародні норми права. В інтерв’ю Радіо Свобода Гігнгріч розповів, як оцінює перспективи того, що миротворча місія ООН, зрештою, патрулюватиме українсько-російський кордон.

Факт, що Путін погодився обговорити розміщення миротворців принаймні десь, свідчить про те, що він починає стомлюватися

– Я думаю, що навіть той факт, що Путін погодився обговорити розміщення миротворців принаймні десь, свідчить про те, що він починає стомлюватися. Санкції стають жорсткішими, починає з’являтися оборонна зброя, тому він може стати щораз більш піддатливим. Факт того, що це питання порушили в ООН, той факт, що його підтримали Сполучені Штати, Франція, Великобританія, Німеччина, я думаю, що це справжній сигнал того, що російська агресія на сході України зараз стає дуже очевидною. І тиск на Путіна лише збільшиться.

– Ви кажете, президент Росії Володимир Путін уже стомлюється. Нещодавно він заявив, що планує скоротити витрати на оборону у 2018 році. Це дія санкцій, чи його армія просто вже укомплектована достатньо?

– Ні, я думаю, справа в тому, що падіння цін на нафту дуже обмежило російський бюджет. І вони постійно знаходяться під тиском, змушені тому шукати шляхи економії. І санкції насправді діють. Тому зараз маєте уряд Путіна, що справді відчуває на собі тиск. І цей тиск лише зростає.

– Україна очікує на рішення Вашингтона щодо летальної зброї. Які маєте прогнози?

Оборонна зброя буде. І чим більш агресивною ставатиме Росія, тим відчутнішими будуть наші зобов’язання перед Україною

– Я вірю, що ви отримаєте оборонну зброю. Такі люди як Джеймс Маттіс, який тепер є міністром оборони США, і Герберт МакМастер, який є радником президента США з національної безпеки, розуміють, що саме потрібно. Оборонна зброя буде. І чим більш агресивною ставатиме Росія, тим відчутнішими будуть наші зобов’язання перед Україною.

– Щодо мінських домовленостей в Україні лунає багато критики. Проте є й думка, що це зараз єдиний майданчик для діалогу. Ви як оцінюєте їхню ефективність?

– Що ж, я думаю, що мінські домовленості допомогли розпочати діалог. І це дало підвалини того, що ви зараз спостерігаєте в ООН. Чого я не знаю, так це, чи мали б ми цю розмову без мінських домовленостей. Тому я б не сказав, що вони стали успішними, але і не назвав би це суцільним провалом.

– У рамках мінського процесу Росія не визнає себе як безпосереднього учасника конфлікту. Як вважаєте, визнає зрештою, Путін, що надсилає війська на український Донбас?

Росії заперечувати правду стає усе важче

– Я підозрюю, що Росії заперечувати правду стає усе важче. Оскільки стає усе більше розмов про те, щоб розіслати спостерігачів усюди на українсько-російському кордоні. І більшість погоджується з тим, що без активної участі Росії, опір на Східній Україні просто розпався б.

– Як Ви оцінюєте зовнішню політику Адміністрації Дональда Трампа щодо України?

– Я думаю, що вона стає неухильно більш проукраїнською і готовою протистояти Росії. Тому що Путін не залишає нам вибору. Американський Конгрес запроваджує усе сильніші і сильніші санкції. І зараз «антипутінські» настрої сильні, як ніколи.

Політика адміністрації Трампа щодо Росії стає жорсткішою тому, що немає іншого виходу

Я думаю, що після того, як Тіллерсон (держсекретар США – ред.) і Маттіс відвідували Росію, то були дуже відвертими щодо вражень: що Путін не зміниться. І це не залишає їм вибору. Тому, думаю, ви можете спостерігати, що політика адміністрації Трампа щодо Росії стає жорсткішою тому, що немає іншого виходу.