США виступили за миротворців ООН на Донбасі з широким мандатом і на кордоні з Росією

Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією, і наполягають, щоб вони мали широкий мандат, заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

«Хочу чітко наголосити, що будь-які такі сили повинні мати широкий мандат – забезпечувати мир і безпеку на всій окупованій території України, до самого кордону і включно з кордоном із Росією, для того, щоб уникнути поглиблення чи закріплення поділу України», – заявила вона на брифінгу у Вашингтоні.

Речниця нагадала, що європейські держави, наприклад, Німеччина, погоджуються в цьому зі США.

«Ми віримо, що можливість миротворчих сил ООН на сході України – це ідея, яку, звичайно, варто вивчити. Ми вважаємо, що це можливий засіб захистити українських громадян, незалежно від національності. Ми вважаємо, що це створює потенціал для відновлення суверенітету України і її територіальної цілісності… Наша мета проста: ми б хотіли відновлення територіальної цілісності України і також захисту українців, незалежно від їхньої релігії, національності чи мови», – сказала Науерт.

Вона також додала, що США вважають за необхідне поліпшити становище з безпекою як перший крок до врегулювання на окупованій частині Донбасу.

«Ми неодноразово закликали Росію забезпечити справжній і тривкий режим припинення вогню. Ми б хотіли, щоб вона пішла на розведення сил уздовж лінії контакту, вивела важкі озброєння і дозволила повний, безперешкодний і безпечний доступ міжнародним спостерігачам, включно з міжнародним кордоном», – заявила речниця Держдепартаменту.

У вівторок російські агентства повідомили, що в російському проекті резолюції Ради безпеки ООН про створення миротворчої місії для українського Донбасу йдеться, зокрема, про те, що ця озброєна стрілецькою зброєю місія ООН буде вповноважена «виключно забезпечувати безпеку груп спостерігачів місії ОБСЄ», які здійснюють «цілодобовий моніторинг у зонах розведення сил і засобів сторін», а рекомендації щодо місії, які мав би підготувати генеральний секретар ООН для розгляду на Раді безпеки ООН, мають бути узгоджені «з урядом України і з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей України».

Такі позиції значно відрізняються від позицій України, а також Німеччини і Франції. Вони, зокрема, наголошують, що така місія має бути присутня на всій окупованій території, включно з нині непідконтрольною Києву лінією українсько-російського кордону, і узгоджувати її з сепаратистами неприпустимо.

В Україні заявляли, що мають власний проект резолюції про миротворців, але його ще наразі узгоджують із країнами-партнерами і не поспішають вносити на розгляд, поки триває робота над російським проектом.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко вже повідомляв, що перші експертні консультації в Раді безпеки «дуже чітко свідчать, що російський проект не має підтримки».