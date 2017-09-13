Клімкін: Україна ознайомила Раду безпеки з логікою місії ООН, але проекту резолюції не подавала

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна ознайомила Раду безпеки ООН і своїх партнерів із логікою своєї позиції щодо розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН, але свого проекту резолюції про це ще не подавала.

«Будь-які офіційні проекти будемо подавати після того, як у деталях обговоримо їх із усіма друзями і партнерами. Інакше існує ризик, що Росія намагатиметься використати цю ситуацію, щоб або послабити мандат майбутньої місії, або домовлятися з різними партнерами окремо», – сказав міністр в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

Хоча, за його словами, Україна давно підготувала проект резолюції про таку місію, і ще в березні 2015 року президент України офіційно надіслав до генерального секретаря ООН і голови Ради безпеки листа про це, який був розповсюджений як офіційний документ Ради безпеки ООН.

«Ми не маємо залишити жодної шпарини для того, щоб Росія могла використати цю ситуацію для подальшого спотворення самої логіки миротворчої місії на Донбасі. А вона полягає в тому, що Росія з усіма озброєннями і найманцями повинна вийти з Донбасу, туди має зайти міжнародний компонент, і, відповідно, розпочатися перехідний період, щоб Донбас на сто відсотків повернувся в український правовий, і не тільки правовий, простір. І, звичайно, не може бути мови про легітимізацію російського протекторату і територіальні обмеження мандату місії. Він має охоплювати всю окуповану територію і неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону», – наголосив Клімкін.

За словами міністра, хоча Росія вже подала до Ради безпеки ООН свій проект резолюції з власною версією миротворчої місії для Донбасу, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко повідомив: «перші експертні консультації дуже чітко свідчать, що російський проект не має підтримки».

«Але, хочу повторити, для нас дуже важливо не залишити Росії жодної можливості для використання якихось процедурних і змістовних моментів для послаблення мандату майбутньої місії». – додав Клімкін.

При цьому він додав, що Україна не поспішає подавати власний проект, бо збирається діяти тільки в рамках спільної тактики і стратегії зі своїми партнерами.

«Якщо певний проект резолюції буде формально внесений до Ради безпеки ООН і хтось із її членів розпочне дискусію про можливе зближення двох проектів у той момент, коли ми ще не заручилися підтримкою всіх, не тільки наших друзів, а й тих, хто, можливо, детально не відстежує цих питань, це не гратиме на нашу користь», – сказав міністр.

Раніше в середу перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що Україна узгодить із країнами-партнерами текст своєї майбутньої письмової ініціативи про миротворчу місію на Донбасі, якої наразі «на папері» ще немає.

«Ми зараз ведемо розмову з нашими партнерами, яким чином ця ініціатива має бути сформульована, на відміну від Росії, яка скинула сирий фактично документ», – сказав Пристайко. За його словами, оформлення ініціативи про миротворців ООН на Донбасі відбудеться тоді, коли узгоджений текст буде «придатний і прийнятний для ухвалення». Жодних термінів перший заступник міністра закордонних справ не назвав.

У вівторок російські агентства повідомили, що в російському проекті резолюції Ради безпеки ООН про створення миротворчої місії для українського Донбасу йдеться, зокрема, про те, що ця озброєна стрілецькою зброєю місія ООН буде вповноважена «виключно забезпечувати безпеку груп спостерігачів місії ОБСЄ», які здійснюють «цілодобовий моніторинг у зонах розведення сил і засобів сторін», а Рекомендації щодо місії, які мав би підготувати генеральний секретар ООН для розгляду на Раді безпеки ООН, мають бути узгоджені «з урядом України і з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей України».

Такі позиції значно відрізняються від позицій України, а також Німеччини і Франції. Вони, зокрема, наголошують, що така місія має бути присутня на всій окупованій території, включно з нині непідконтрольною Києву лінією українсько-російського кордону, і узгоджувати її з сепаратистами неприпустимо.