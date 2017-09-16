Не треба нам розповідати, якою мовою навчати дітей – Береза про реакцію Росії та Угорщини

Перетин кордону України Міхеїлом Саакашвілі став перформансом, який не додасть політичного капіталу і екс-главі Одещини, і його опонентам на Банковій. Про це заявив Радіо Свобода народний депутат Борислав Береза. Хоча Саакашвілі ще має добрі перспективи політичної кар’єри саме в Україні, але це залежить не від нього, а від влади. Чим більше вона робитиме помилок, чим жорсткішою виявиться стосовно нього, тим краще для рейтингу Саакашвілі. В Україні, як і раніше, чимало виборців люблять лідерів-«мучеників» і досі чекають на політичного «месію», вважає Борислав Береза. Також депутат прокоментував «миротворчі» ініціативи президента Росії Володимира Путіна й розповів, як варто реагувати на закиди деяких сусідів України щодо мовної статті закону про освіту.