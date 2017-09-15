Під санкції США проти Ірану потрапили авіакомпанії з України

Під нові санкції США проти Ірану потрапили і дві українські авіакомпанії. Міністерство фінансів США заявляє, що ці компанії, «Хорс» і «Дарт», винаймали свої літаки авіакомпаніям із Ірану, що перебувають під американськими санкціями, і тому зазнали покарання й самі. На Заході вже й раніше звертали увагу на таку практику деяких українських авіакомпаній і закликали Україну зважати на санкції США проти Ірану.

Міністерство фінансів США повідомило, що українські авіакомпанії «Хорс» і «Дарт» потрапили під санкції за те, що забезпечували літаками і послугами інші компанії, що вже перебувають під «іранськими» санкціями. Обидві українські компанії надавали літаки американського виробництва на умовах так званого «мокрого лізингу» – разом із екіпажами і обслуговуванням – в оренду іранській компанії Caspian Air. За даними Вашингтона, вона працює на користь Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

А ще американський санкційний механізм «багатоповерховий», і ще одним звинуваченням проти українських компаній стало те, що вони орендували літаки компанії з Іраку Al-Naser Airlines – яка, у свою чергу, провинилася тим, що орендувала свої літаки іранцям.

США карають Іран за збройові програми, потерпіла авіація

Сполучені Штати Америки наклали на Іран низку санкцій, пов’язаних із його програмою створення балістичних ракет, і стежать за тим, щоб під санкції потрапляли й ті, хто сприяє цьому. Таким чином, «ланцюжком» потрапляють під санкції і ті, хто таким чином виявляється пов’язаний із Корпусом вартових Іранської революції – елітним збройним формуванням Ірану і головною рушійною силою його ракетної програми.

Через ці санкції далі перебуває під обмеженнями низка іранських цивільних авіакомпаній, які, зокрема, перевозять живу силу і техніку Корпусу. Журналістка Радіо Фарда, іранської служби Радіо Свобода, Ганна Кавіані пояснює: «Іранська авіаційна промисловість значно потерпіла від санкцій, що були накладені ще з 1980-х років. Країна не мала доступу до запчастин і обслуговування своїх старих літаків. Іран покладав надії на «ядерну угоду» з шістьма державами, що вона поліпшить ситуацію і дасть можливість купити нові літаки. Іран уже підписав кілька угод із західними компаніями, такими, як «Боїнг» чи «Ербас», на купівлю десятків літаків, але досі отримав лише одиниці. Одна з причин – перешкоди у фінансуванні контрактів через банківські обмеження, запроваджені США в рамках неядерних санкцій проти Ірану. Іран заявляє, що хоче оновити свій флот цивільної авіації, але критики кажуть, що деякі з цивільних літаків використовуються для військових цілей чи для експорту зброї».

Співпраця України й Ірану всупереч санкціям США непокоїть Вашингтон

Це не перші українські авіакомпанії, які потрапили під «іранські» санкції США – ще з 2011-го у списку перебувають «Українсько-середземноморські авіалінії».

Низка українських авіакомпаній, таких, як «Хорс» чи «Дарт» і деякі інші, давно надає свої літаки в «мокрий лізинг» іранським авіакомпаніям. Значна частина останніх не під санкціями – але, як звернули увагу на Заході, українські літаки почали працювати й на ті іранські авіалінії, що перебувають під санкціями США, за що й поплатилися.

Така співпраця між українськими і підсанкційними іранськими компаніями й раніше викликала занепокоєння у Вашингтоні. Фахівець вашингтонського Фонду на захист демократій Еммануеле Оттоленґі ще на початку року закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа при розробці політики щодо України врахувати те, що Київ допомагає Тегеранові оминати американські санкції.

Україну ж, яка прагне отримати американську зброю і ще більшу підтримку у протистоянні з Росією, експерт закликав зважати на санкції США проти Ірану і змушувати свої компанії дотримуватися їх.

Тим часом після повідомлень про останні санкції в Міністерстві інфраструктури України сказали Радіо Свобода, що попереджали власника авіакомпаній «Хорс» і «Дарт» про можливість потрапити під санкції США.