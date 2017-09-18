У Запоріжжі ветерани війни на Донбасі вимагають навести лад у питаннях пільгового проїзду в маршрутках

Запоріжжя – Блокуючи рух громадського транспорту, учасники війни на Донбасі намагаються забезпечити своє право на пільговий проїзд. Під стінами запорізької мерії протестувальники вимагають забезпечити своє право на безкоштовний проїзд у маршрутних автобусах міста. Також вони вимагають покарати водія-учасника резонансного інциденту, що стався 16 вересня, коли пільговику відмовили у безкоштовному проїзді на місцевому маршруті.

Учасники АТО протестують під стінами запорізької мерії з вимогою забезпечити їхнє право на пільговий проїзд не вперше. Рівно рік тому вже виходили на аналогічний пікет, нагадує організатор акції Олександр Таран.

Mи збираємося лише тоді, коли матір загиблого викинули з 10-го маршруту, або знову когось побили

«За цей час нічого. Скажіть, може щось помінялось у зв’язку з перевезенням. Нічого. Стало гірше. Дивіться: ми збираємося лише тоді, коли матір загиблого викинули з 10-го маршруту, або знову когось побили», – зазначає ветеран війни на Донбасі.

Цього ж разу учасники мітингу налаштовані більш радикально. Приводом зібратися під мерією став конфлікт між водієм 76-го маршруту та ветераном війни на Донбасі Святославом Грушевським.

Інцидент стався ввечері у суботу, 16 вересня, коли ветеранові відмовили у пільговому проїзді.

Вам «положено» їхати сидячи. В мене сидячих місць немає. Я кажу: «Почекай, а ось люди стоять в проході». Каже: «А вони заплатили – я на них заробляю, тому вони їдуть

«Вам «положено» їхати сидячи. В мене сидячих місць немає. На кшталт виходь, чекай наступну маршрутку, де є сидячі місця. Я кажу: «Почекай, а ось люди стоять в проході». Каже: «А вони заплатили – я на них заробляю, тому вони їдуть», – розповідає боєць.

Згодом словесна суперечка водія і ветерана війни на Донбасі переросла у бійку. У Святослава Грушевського, що прийшов на мітинг, зашита розбита верхня губа. Інший учасник конфлікту до мерії не прийшов. Зараз інцидент розслідує поліція, каже начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради Олександр Власюк.

Водій не відсторонений – він у лікарні лежить з переламаним носом. Хай цим займаються правоохоронні наші органи

«Я зранку збирав нараду, вас запрошував. Не приїхав представник перевізника. Водій не відсторонений – він у лікарні лежить з переламаним носом. Правильно воїн сказав, хай цим займаються правоохоронні наші органи і дадуть висновок діям цього інциденту», – каже посадовець.

Учасники сьогоднішнього пікету під мерією не лише вимагають покарати перевізника за відмову в пільговому проїзді учаснику бойових дій, а й в цілому навести лад у питаннях маршрутних перевезень. На виконання своїх вимог пікетувальники дають міській владі тиждень, каже один із учасників протесту Костянтин Денісов.

Наша перша вимога – розірвати договір з фірмою-перевізником

«Наша перша вимога – розірвати договір з фірмою-перевізником. Якщо ця вимога не буде виконана, то ми повертаємося і будемо вулицю до упору перекривати, бо звільнення водія нічого не дасть: він із 76-го перейде на інший маршрут. Вимога, розірвати – ось це буде кращий запобіжник для всіх», – каже активіст.

Організатор мітингу Олександр Таран додає, що протестувальники визнають будь-який результат розслідування поліцією інциденту 16 вересня: «Поліція скаже, що Грушевський винний, то питань нема. Будемо передавати йому сухарі».

А ось Олександр Власюк зазначає: без закінчення розслідування поліцією мерія не зможе вжити заходів щодо перевізника і визначити наявність провини водія щодо відмови у пільгову проїзді.

«Я – не працівник поліції, не слідчий: хай вирішує поліція, хто має рацію, хто винний. Друге – притягнути фірму до адміністративної відповідальності за відмову. Другий пункт буде вирішений, коли перший буде розглянутий, тобто притягнути водія маршрутки до кримінальної відповідальності», – каже начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради.

Також посадовець обіцяє сьогодні повторно розмістити в усіх маршрутках міста інформацію про пільгове перевезення учасників АТО.

Інцидент, що стався у Запоріжжі 16 вересня, не єдиний приклад конфлікту довкола пільгового проїзду учасників АТО у громадському транспорті. Так, у Полтаві в червні минулого року сталася бійка через це. А у липні того ж року ветерани війни протестували біля Харківської міської ради, вимагаючи виконання закону про пільговий проїзд у громадському транспорті.

За даними Державної служби у справах ветеранів війни й учасників антитерористичної операції, статус учасника бойових дій отримали понад 278 тисяч осіб, які брали участь в АТО. Близько 12 тисяч із них є жителями Запорізької області.