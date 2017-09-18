Чи прийшло в Україну «бабине літо»?

Ірина Ферин

Україну очікує похолодання та дощ. У свою чергу, метеорологи зазначають, що «бабиного літа» поки не було. Отож, чого чекати українцям та чи буде цьогорічна осінь теплою?

В Україні очікується похолодання. Експерти зазначають, що в другій половині тижня країною пройде прохолодний фронт, який зумовить дощі в західних та північних областях. Місцями дощитиме і в центральній Україні. На сході та півдні опадів не спостерігається.

«У 2-й половині тижня почне знижуватися температура повітря. Про заморозки говорити рано. До кінця вересня ми не бачимо тих розрахунків, які б говорили про їх настання. Заморозки, найімовірніше, розпочнуться в середині жовтня, хоча осінь не має бути холодною», – каже заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

Щодо «бабиного літа», то експерти кажуть, що в Україні ще не було значного похолодання, після якого приходить тепла осіння пора.

«Ознаками «бабиного літа» є час, коли після можливих заморозків та денної температури, яка не перевищує 15 градусів, наступає період триденного, п’ятиденного чи шестиденного тепла із температурою 20-22 градуси за Цельсієм», – зауважує Анатолій Прокопенко.

Можливо, «бабине літо» прийде після похолодання, яке буде в другій частині тижня, а поки в нас триває літня погода, зауважив експерт.