(Друкуємо мовою оригіналу)

Нужен ли Донбасс президенту Украины Петру Порошенко? Кто проиграл во Второй мировой войне? «Оставит ли» президент России Владимир Путин ОРДЛО? И нужны ли миротворцы ООН на востоке Украины? На эти темы высказывались слушатели Радио Донбасс.Реалии. Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной украинской власти части, так и неподконтрольной части Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об актуальных темах недели.

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О «Малороссии»

Сергей, Киев: «И Госдуме, и нашей Верховной Раде надо поднимать бюджет, и там уже пришли к выводу, что проект «Малороссия» приказал долго жить, как и «Новороссия». Но что делать с этими субъектами? Они же – балласт на теле Российской Федерации. Вот поэтому и решили от него каким-то способом отказаться и сделать так, чтобы Украина действительно содержала эти территории. Это был бы замороженный конфликт».

О российской мафии

Наталья, Луганская область: «Меня очень удивляет, когда наши эксперты говорят, что нет инвестиций. Говорят, что нужно бороться с коррупцией, а она у нас ужасная, и поэтому инвесторы боятся идти. Но в то же время прекрасно сотрудничают, можно сказать, с российской мафией. Так вот, мировые акулы бизнеса прекрасно нашли общий язык с российской мафией и сотрудничают с ней».

О миротворцах ООН на Донбассе

Сергей, Славянск: «Я хотел бы надеяться, что присутствие миротворцев приведёт к хорошему результату. Вопрос в другом, тут надо смотреть на прецеденты, и помогло ли это в таких случаях разрешить конфликт, привело ли это к устойчивому перемирию? Если перемирие всё-таки будет, то, возможно, через сколько-то лет будет возможен какой-то разговор с представителями «ДНР» и «ЛНР». Через несколько лет, когда не будет стрельбы, может быть хотя бы разговор о чём-то».

О Второй мировой и войне на Донбассе

Слушатель: «Я хотел бы связать события Второй мировой войны с нынешними, имею ввиду 2014 год. Помните, как в 2014-м добробаты дошли до Донецка? И вдруг приказ от главнокомандующего – стоп. Все тогда возмущались, что какой может быть приказ, когда нужно брать Донецк. Они стояли две недели, и вот за эти две недели россияне ввели войска. Не кажется ли Вам, что тогда были допущены ошибки, и сейчас мы на те же грабли наступаем?».

Слушательница, Луганская область: «Так легко говорить о решениях и договорённостях, которые принимались 70-80 лет назад. А в то же время – постоянный уход от обсуждения нынешних договорённостей. Почему о том, что происходит сейчас, будут говорить только лет через 70-80? О том, о чём договорился Порошенко с Путиным, будут говорить наши дети и внуки. Зато мы как будто держали свечку 70 лет назад».

О том, «оставит ли» Путин Донбасс

Василий, Киев: «Мне кажется, что Путин никогда не оставит ОРДЛО. Если там будут санкции, то он может перестать стрелять, но добровольно из Донбасса он не уйдёт. Тут нужно поставить вопрос, а нужно ли нам отвоёвывать эту территорию».

О «пузатых генералах»

Слушательница: «Грымчак сказал, что России очень дорого содержать Донбасс. А нам, получается, не дорого? Вы хвалите российскую армию, но знаете, там такие же мордатые и пузатые генералы, которые крадут миллиардами, а в армии служат представители депрессивных регионов России, некоторые из которых даже унитаза не видели. Поэтому не надо делать из них супер-армию!»

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)