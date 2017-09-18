У Москві закликали «не розмивати суті» пропозиції Росії щодо миротворців на Донбасі, що, на думку Кремля, мали б там виключно захищати спостерігачів ОБСЄ і не контролювати українсько-російського кордону.

Як сказав журналістам речник президента Росії Дмитро Пєсков, у розгляді російського проекту резолюції Ради безпеки ООН щодо такої миротворчої місії ООН «усе буде залежати від того, наскільки конструктивну позицію займуть і Київ, і США».

У Москві продовжують наполягати на вкрай обмеженому мандаті ймовірної такої місії, Україна і її західні союзники наполягають на значно ширшому мандаті – і територіальному, і щодо завдань місії.

Зокрема, такі російські діячі, як голова Ради федерації (верхньої палати Федеральних зборів, парламенту Росії) Валентина Матвієнко чи перший заступник голови комітету цієї палати з оборони і безпеки Франц Клінцевич, продовжують виступати за те, щоб місія ООН стояла в першу чергу на лінії контакту сторін на Донбасі.

Клінцевич, зокрема, заявив раніше в понеділок, що «блакитні каски» не повинні контролювати кордону між Росією і «невизнаними республіками», як у Росії називають підтримувані нею самою незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ДНР», що визнані терористичними в Україні. За його словами, протилежна позиція України і США «не відповідає ні здоровому глуздові, ні нормам моралі, ні людській порядності» і «веде до конфронтації».

Матвієнко, зі свого боку, заявляла в неділю, що «не бачить ніякої логіки» в ідеї розмістити миротворців ООН на кордоні Росії і України і «єдиним сенсом» перебування місії ООН бачить захист місії ОБСЄ, що працює на Донбасі.

У Києві натомість мають цілком інші погляди на мандат можливої місії. Як повідомила в понеділок представник президента України у Верховній Раді України, народний депутат України (фракція «Блок Петра Порошенка») Ірина Луценко, в перебігу робочого візиту президента України Петра Порошенка до США для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН він також буде виступати й на засіданні Ради безпеки ООН і буде наполягати на розширеному мандаті миротворців ООН на Донбасі.

«Основні вимоги, які ми будемо представляти, – це розміщення такої миротворчої місії по всій території тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей; обов’язкове розміщення такої місії на кордоні, зокрема на 423 кілометрах неконтрольованого українсько-російського кордону; це не тільки охорона місії ОБСЄ, але і обов’язкове примушення до розмінування, роззброєння, виведення іноземних військ – російських військ та інструкторів із території України», – сказала Луценко.

Президент Росії Володимир Путін на початку вересня змінив свій попередній спротив ідеї введення на Донбас миротворців ООН, із якою вже давно виступає Україна, і виступив із власною пропозицією, за якою, зокрема, ця місія мала б розташуватися виключно на лінії контакту і ні на яких інших територіях. Після того, як цю ідею відкинули Україна і низка західних країн, Росія дещо змінила формулювання, погодившись на миротворців не тільки безпосередньо на самій лише лінії контакту, але й далі виступає проти контролю цієї місії над кордоном.

Тепер Росія у своєму проекті резолюції, за повідомленнями російських агентств, пропонує, щоб єдиним виключним завданням миротворчої місії ООН на Донбасі було забезпечення безпеки спостерігачів місії ОБСЄ, які працюють у зонах розведення сил і засобів сторін. Київ і його західні союзники вже назвали цю та деякі інші умови Росії неприйнятними і, серед іншого, наголосили, що ймовірна місія ООН мала б бути розташована на всій окупованій території Донбасу, включно з непідконтрольною нині Києву ділянкою українсько-російського кордону, і її мандат не мав би бути обмежений тільки охороною місії ОБСЄ.

В Україні заявляли, що мають власний проект резолюції про миротворців, але його ще наразі узгоджують із країнами-партнерами і не поспішають вносити на розгляд, поки триває робота над російським проектом. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко вже повідомляв, що перші експертні консультації в Раді безпеки «дуже чітко свідчать, що російський проект не має підтримки».

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя підтвердив, що російський проект резолюції про миротворців на Донбасі вже обговорювали в Раді безпеки ООН, і Україна і США не висловили готовності працювати над ним. Як сказав він в інтерв’ю російському агентству «ТАСС», «ми пропонували роботу щодо тексту цього проекту, але делегації України і США після першого обговорення сказали, що вони далі над текстом працювати не готові і будуть мати істотні зауваження, а можливо, українці будуть мати і контрпроект із питання розміщення миротворчої місії на Донбасі». При цьому Небензя запевнив, що Росія продовжить роботу над своїм документом і буде «далі його просувати, коли для цього настануть підхожі умови».