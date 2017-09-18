Представник Росії в ООН: США і Україна не висловили готовності працювати над проектом Москви щодо миротворців

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що російський проект резолюції про миротворців на Донбасі вже обговорювали в Раді безпеки ООН, і Україна і США не висловили готовності працювати над ним.

Як сказав він в інтерв’ю російському агентству «ТАСС», «ми пропонували роботу щодо тексту цього проекту, але делегації України і США після першого обговорення сказали, що вони далі над текстом працювати не готові і будуть мати істотні зауваження, а можливо, українці будуть мати і контрпроект із питання розміщення миротворчої місії на Донбасі».

За його словами, Росія очікує, що на тему миротворців буде «щось» говорити президент України Петро Порошенко на сесії Генеральної асамблеї ООН, і тому обговорення документа наразі не відбувається, і через роботу Генасамблеї найближчого тижня це буде неможливо.

При цьому Небензя запевнив, що Росія продовжить роботу над своїм документом і буде «далі його просувати, коли для цього настануть підхожі умови».

Росія у своєму проекті резолюції, за повідомленнями російських агентств, пропонує, щоб єдиним виключним завданням миротворчої місії ООН на Донбасі було забезпечення безпеки спостерігачів місії ОБСЄ, які працюють у зонах розведення сил і засобів сторін. Крім того, Москва пропонує узгоджувати подробиці місії ООН із підтримуваними самою ж Росією незаконними збройними сепаратистськими угрупованнями «ДНР» і «ДНР», що визнані терористичними в Україні. Київ і його західні союзники вже назвали такі умови неприйнятними і, серед іншого, наголосили, що ймовірна місія ООН мала б бути розташована на всій окупованій території Донбасу, включно з непідконтрольною нині Києву ділянкою українсько-російського кордону, і її мандат не мав би бути обмежений тільки охороною місії ОБСЄ.

В Україні заявляли, що мають власний проект резолюції про миротворців, але його ще наразі узгоджують із країнами-партнерами і не поспішають вносити на розгляд, поки триває робота над російським проектом. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко вже повідомляв, що перші експертні консультації в Раді безпеки «дуже чітко свідчать, що російський проект не має підтримки».