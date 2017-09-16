Під час зустрічі Порошенка і Трампа говоритимуть про Донбас – Клімкін

Під час зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом будуть присутні голова МЗС України, радники обох країн з питань національної безпеки і представники в ООН. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив під час «Ялтинської європейської стратегії», відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

«Звичайно, будемо обговорювати ситуацію навколо окупованого Донбасу. Будемо обговорювати спільну тактику, тому що ми це вже обговорили з Куртом Волкером – маємо погодити на найвищому рівні. Також безпекову співпрацю – це одне з ключових питань», – сказав Павло Клімкін.

Він додав, що Порошенко та Трамп говоритимуть також про подальше сприяння Сполучених Штатів просуванню українських реформ.

Зустріч Петра Порошенка і Дональда Трампа має відбутися 21 вересня у Нью-Йорку на полях сесії Генасамблеї ООН.

Президент України Петро Порошенко наступного тижня перебуватиме в Нью-Йорку у США для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН. У її перебігу, як повідомляв президент напередодні, він, серед іншого, порушить питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу, а також ініціюватиме створення «міжнародної групи друзів» для координації спільних кроків і дій щодо деокупації Криму.

Перша зустріч Порошенка і Трампа відбулася в червні цього року в перебігу робочого візиту президента України до США.