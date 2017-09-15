США: Білий дім підтвердив зустріч Порошенка і Трампа 21 вересня

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Петром Порошенком наступного четверга, 21 вересня, повідомив на брифінгу в Білому домі радник американського керівника з національної безпеки Герберт Раймонд МакМастер.

Повідомляючи коротко про графік зустрічей Трампа в перебігу його участі в 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, генерал МакМастер, зокрема, сказав: «У четвер президент США зустрінеться з лідерами Туреччини, Афганістану і України. Останні дві країни останніми роками особливо зазнавали прямих і постійних нападів проти їхнього суверенітету».

За словами радника, серед головних у виступі Трампа на сесії буде, зокрема, тема підтримки суверенітету. «Сьогодні ми бачимо, що ревізіоністські сили загрожують суверенітетові в широкому регіоні Середнього Сходу, на Сході і на Півдні Європи і у Східній Азії», – сказав МакМастер.

У Києві цю ж зустріч президентів України і США анонсував у п’ятницю прес-секретар голови української держави Святослав Цеголко.

«У четвер, 21 вересня, під час участі в 72-й сесії Генасамблеї ООН президент України Петро Порошенко проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом», – написав речник у фейсбуці без дальших подробиць.

Президент України Петро Порошенко наступного тижня перебуватиме у Нью-Йорку у США для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН. У її перебігу, як повідомляв президент напередодні, він, серед іншого, порушить питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу, а також ініціюватиме створення «міжнародної групи друзів» для координації спільних кроків і дій щодо деокупації Криму.

Перша зустріч Порошенка і Трампа відбулася в червні цього року в перебігу робочого візиту президента України до США.