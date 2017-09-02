Путін не їде на Генасамблею ООН у вересні – Пєсков

Президент Росії Володимир Путін не планує цього року їхати на засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью Йорку, повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передають російські інформагентства.

Водночас, як повідомлялось раніше,18 вересня до штаб-квартири ООН має намір приїхати президент США Дональд Трамп для обговорення реформи згаданої міжнародної структури.

Генеральна асамблея – це дорадчий органі у структурі ООН, що є платформою для обговорення багатьох питань, зокрема – дотичних до миру та безпеки. Нова сесія Генасамблеї ООН відкривається 12 вересня у Нью-Йорку.

Президент України Петро Порошенко раніше повідомляв, що під час цієї сесії Україна вийде з ініціативою про введення миротворців ООН на непідконтрольні території Донбасу.

За останніми наразі оцінками ООН станом на середину травня, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.